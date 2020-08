Belen Rodriguez, quella foto mentre indossa l’anello di Andrea Iannone

Il gossip intero è intento a tallonare tutte le mosse della showgirl argentina più famosa d’Italia, si parla di Belen Rodriguez. Da quando si è resa nota al pubblico la sua rottura con il ballerino Stefano De Martino, non si fa altro che spiare i social network della ragazza, alla ricerca, quasi speranzosa, di qualche indizio in grado di intuire le mosse future della donna.

Puntuale come un orologio svizzero, la bella presentatrice di “Tu si que vales” accontenta sempre i curiosi fan che stanno alimentando i gossip di questo periodo sul suo conto. Si nota infatti che di recente Belen ha pubblicato una foto alquanto particolare. Una foto che può sembrare molto semplice, quasi banale, ma che svela invece un particolare che non è sfuggito ai più attenti.

Nella foto in questione, si vede la mano sinistra di Belen mentre tocca una persiana americana. Proprio su quella mano sinistra, si nota che la showgirl indossa un anello, lo stesso anello che le fu regalato da Andrea Iannone nel lontano 2017, quando i due erano ancora una coppia.

Alcuni hanno però ipotizzato che potesse invece essere l’anello che le aveva regalato il suo ex marito, De Martino, ma ci pensa Fanpage.it a chiarire la questione. Il sito ha infatti confermato che l’anello in questione proviene proprio dal motociclista di Vasto, Iannone. Ovviamente la domanda che in molti si sono posti è stata: cosa avrà voluto dire Belen con questo gesto?

Nessuna pista per il momento è esclusa, ma appare davvero poco probabile che Iannone e Belen stiano vivendo un ritorno di fiamma, considerando che alcuni rumors vogliono il motociclista impegnato in un flirt con Soleil Sorgè. Si può dire lo stesso anche della madre di Santiago, paparazzata di recente mentre dava un bacio molto appassionato ad Antonino, hairstylist di Milano molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Non resta che attendere eventuali risvolti della storia e soprattutto aspettare che la Rodriguez aggiorni ancora la sua pagina.