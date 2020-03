Belen Rodriguez parla della gelosia per Emma Marrone e ammette: "La copiavo"

Belen Rodriguez è tornata negli ultimi giorni alla ribalta della cronaca rosa, non tanto per il suo rapporto con Stefano De Martino – che va a gonfie vele – ma per alcune clamorose rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista – via streaming – sul canale Instagram di Chi Magazine – la rivista diretta da Alfonso Signorini – dove ha fatto delle rivelazioni che hanno sorpreso i fan.

Come milioni di italiani, anche Belen sta trascorrendo a casa la quarantena imposta dalle autorità governative a causa dell’emergenza Coronavirus, da dove ha fatto una diretta Instagram per la celebre testata giornalistica di gossip “Chi”, a cui ha dato molto materiale per alimentare le malelingue dello showbiz e non solo.

Se da un lato Belen ha sfoggiato qualche perla di cultura citando Freud e Platone, dall’altro ha assicurato ai followers e lettori di Chi, dei nuovi retroscena riguardanti il periodo in cui Stefano De Martino prese la decisione di chiudere la storia con la fidanzata di allora, Emma Marrone, preferendo a quest’ultima la modella argentina.

“Quando mi sono fidanzata con Stefano” – ha rivelato la Rodriguez – “lui stava con Emma e io con Fabrizio“. – quindi ha aggiunto – “Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex“.

Ma com’è possibile che la bella Belen Rodriguez temeva la rivalità di Emma Marrone? La showgirl ha quindi condiviso con i fan un lato inesplorato sino ad ora, che la avvicina alle tante donne normali, che si mettono a nudo davanti alle loro fragilità, incertezze e gelosie. Alla domanda, poi, se De Martino sia riuscito a cambiare il suo carattere, la replica della Rodriguez non si fa attendere: “Tutti i rapporti che ho avuto mi hanno fatto crescere, ognuno in modo diverso. Lui è uno tosto, sa tenermi testa, cosa per niente facile“.

Cosa pensa Belen dei rumors riguardanti possibili passati tradimenti del suo attuale compagno? Anche su questo punto Belen sfodera tutto il suo sarcasmo e la sua ironia dicendo che qualcuno ha scritto che quando Stefano è a Napoli si diverte molto. L’importante però per lei è non scoprire nulla. Stefano e Belen stanno vivendo un periodo di grande serenità ed amore, dopo la battuta d’arresto che ha visto il loro matrimonio e che li ha tenuti separati per qualche anno.