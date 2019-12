Belen Rodriguez parcheggia il Suv sulle rotaie del tram per fare aperitivo con le amiche

Belen Rodriguez è tornata a far notizia per un fatto di cronaca che la riguarda, spoilerato dal settimanale di gossip “Nuovo”, che ha pizzicato la showgirl a parcheggiare in centro a Milano, sulle rotaie del tram, per definizione zona limitata al traffico dei soli tram. Chissà se il fatto è successo per disattenzione o noncuranza, ma è certo che la notizia ha innestato una polemica sul web, che sta travolgendo ancora una volta la conduttrice di “Tu Si Que Vales”.

La celebre showgirl non è nuova a questo tipo di insofferenze verso le regole del vivere comune, infatti qualche anno fa l’irrefrenabile desiderio di fumare una sigarette mentre era su un volo privato in direzione Grecia, le è costata cara, in quanto ha costretto il comandante del velivolo a richiedere un atterraggio di emergenza, quindi rifiutarsi di portare a destinazione la showgirl.

Belen parcheggia il Suv sulle rotaie

A questa vicenda se ne aggiungono delle altre, come quella di essersi sporta dal tettuccio di un Suv in corsa ed ancora di aver viaggiato in moto con Andrea Iannone senza casco. Dunque Belen, stavolta, sembra proprio averla fatta grossa. Dopo una giornata di duro lavoro, la compagna di Stefano De Martino ha deciso di concedersi un happy hour con le amiche di sempre.

Un momento conviviale che però le è costato caro, visto che dopo essere ritornata in macchina, la showgirl si è ritrovata sulle rotaie del tram. Ad immortalare la grave infrazione al codice della strada commesso dalla Rodriguez è stato un paparazzo del settimanale Nuovo, che ha notato la scena che ora sta facendo il giro del web, scatenando l’ira di molti utenti social.

La Rodriguez in questi giorni è impegnato con la finale di Tu Sì Que Vales, il programma di Canale 5 che sta registrando degli ascolti ragguardevoli, anche grazie alla presenza di Martin Castrogiovanni e Alessandro Sakara, così come Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.