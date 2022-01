Belen Rodriguez, Natale con Stefano De Martino: è finita con Spinalbese

Belen Rodriguez è da mesi sulla bocca di tutti. La showgirl argentina è spesso al centro del gossip e questa volta, ci è finita a causa della sua vita sentimentale. Archiviato il matrimonio con il ballerino Stefano De Martino, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, Belen sembrava aver ritrovato il sorriso accanto all’hair stylist, Antonino Spinalbese. A coronare il loro amore, è arrivata la piccola Luna Marì.

Tutto sembrava procedere a gonfie e vele, fino a quando si sono instaurate voci di crisi tra i due che, via via, si sono fatte sempre più concrete. Oggi la Rodriguez e Spinalbese sembrano vivere due vita diverse e separate. Come riporta il magazine Chi, la showgirl argentina avrebbe chiuso ufficialmente con Antonino poco prima di natale, difatti i due hanno trascorso le festività lontani.

Chi invece le è stato accanto, è stato il suo ex marito, Stefano De Martino. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha svelato che Stefano e Belen hanno trascorso insieme il natale. Da tempo si parla di un possibile riavvicinamento tra i due, ma tutto lascia presagire che la loro vicinanza sia dettata dal bene per il piccolo Santiago, il loro primogenito.

Belen non poteva non circondarsi di tutto il clan Rodriguez per le festività, difatti tutta la sua famiglia era al suo fianco. Sicuramente questo non è un momento facile per la showgirl e l’amore della sua famiglia e dei suoi figli, l’aiuteranno a superarlo. Anche le amicizie sono importanti per Belen, difatti dopo Natale è volata in Sud America, senza figli e con l’amica Patrizia Rossetti, probabilmente per ricaricare le batterie.

Antonino invece è rimasto in Italia con la piccola Luna Marì. La vita sentimentale della Rodriguez è alquanto turbolenta, anche se una cosa appare certa: con Spinalbese è finita per davvero. In molti sognano il ritorno di fiamma con De Martino, anche se al momento nulla lascia presagire ciò. La stessa Belen non si è ancora esposta del tutto per parlare della rottura con Antonino.