Belen Rodriguez, Maurizio Costanzo anticipa tutto: "Non sparirà dalla tv, saprà ritagliarsi nuovi spazi"

Belen Rodriguez, la popolare showgirl argentina e co-conduttrice di “Tu si que vales”, è tornata a far parlare di sé per alcune insistenti indiscrezioni che la riguardano e che la vorrebbero pronta per approdare sul un canale del digitale terrestre qualora arrivasse la tanto attesa e accattivante proposta.

Ma a mettere a tacere i rumors sulla modella ed ex di Fabrizio Corona è il celebre conduttore televisivo Maurizio Costanzo, che difatto ha spoilerato in parte il futuro professionale della showgirl, che – stando alle parole del marito di Maria De Filippi – non andrà via da Mediaset, dove invece riuscirà a ristagliarsi nuovi spazi.

Le parole di Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez

Il popolare conduttore del “Maurizio Costanzo Show” sembra proprio conoscere bene le sorti di Belen, anticipando delle importanti notizie al riguardo sulla sua rubrica nel noto settimanale di gossip “Nuovo”, dove si legge: “Belen non sparirà dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, la showgirl argentina saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa“.

Il celebre giornalista romano ha poi elogiato il percorso professionale fatto dall’argentina dicendo: “Ormai è diventata un’artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza” – per poi aggiungere – “In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza“.

Le recenti indiscrezioni che riguardano la showgirl parlano di due rifiuti di Belen, riguardanti la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” come opinionista, ma anche quella a “La pupa ed il secchione” nel ruolo di giudice. Una decisione forse dettata dalla voglia di disancorarsi da Maria De Filippi?

Quesiti, dubbi ed incognite professionali che si aggiungono a quelle nel campo amoroso, dove la showgirl sembra non trovare pace dopo la rottura con il fidanzato Andrea Iannone.