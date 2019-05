Belen Rodriguez mamma per la seconda volta?

Molto presto vedremo la famosa showgirl argentina Belen nuovamente mamma. Queste le parole di Alfonso Signorini, giornalista e direttore editoriale del noto settimanale “Chi“. Proprio questa settimana Signorini dedica la nuova copertina del settimanale, in uscita il 22 maggio, all’amore. Ovviamente la presunta nuova gravidanza di Belen Rodriguez è diventato il principale argomento di gossip, infatti oramai tutte le riviste di vociferano di questa presunta gravidanza della showgirl dopo il grande riavvicinamento amoroso con Stefano De Martino.

Ma nonostante le voci che circolano in rete e sulle riviste, durante la recente vacanza che Belen e Stefano si sono concessi ad Ibiza, vista come una seconda luna di miele, la ragazza è apparsa in forma e con un fisico invidiabile come sempre. Ma è pur vero che non è di certo un segreto che la coppia desidera già da un pò di tempo un fratellino o una sorellina per il piccolo Santiago, che di anni ne ha già compiuti sei.

Inoltre pare che Belen e Stefano non solo siano intenzionati ad avere un altro figlio, ma in rete circola anche l‘ipotesi che i due abbiano serie intenzione di organizzare un matrimonio-bis. Da quando infatti la coppia è volata per il Marocco insieme a Santiago e poi ad Ibiza, i fans continuano a domandarsi se questa nuova meta delle isole Baleari non sia stata una mossa strategica per organizzare i nuovi preparativi per le nozze.

Di fatto anche gli impegni televisivi coinciderebbero per entrambi: Stefano ha da poco concluso un’ottima stagione a “Made in sud” e Belen ha concluso la stagione con “Colorado cafè“, quindi pare che per entrambi vi sia un momento di pausa dagli impegni televisivi. Ad oggi però è molto difficile riuscire a prevedere se la coppia abbia o meno intenzione di riconvolare a nozze.

Ciò che invece è certo è che i due stanno vivendo di nuovo una splendida storia e lo dimostrano le varie frasi d’amore e le dediche che i due si scambiano sui social e gli scatti fatti per strada; insomma una serie di indizi positivi che alimentano le speranze dei fans per l’arrivo di un secondo figlio per la coppia.