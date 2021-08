Belen Rodriguez mamma bis: la showgirl svela la reazione di Stefano De Martino alla notizia

Belen Rodriguez circa un mese fa è diventata mamma per la seconda volta. Dall’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese, è nata la piccola Luna Marì. La bimba ha quasi un mese di vita ed è la gioia di mamma e papà. Sia Belen sia Antonino documentano su Instagam scene di vita quotidiana con la piccola, e sono al settimo cielo.

Luna Marì è la seconda figlia per Belen, dopo Santiago. Santiago è nato 8 anni fa dal matrimonio tra la Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino. Il matrimonio naufragà una prima volta, ma dopo qualche anno la coppia decise di riprovarci salvo poi chiudere ancora. In molti si sono domandati quale sia stata la reazione di De Martino a seguito della notizia della gravidanza della sua ex moglie e della nascita della bimba.

Stefano è sempre stato molto riservato e non ha mai proferito parola in merito. Chi però ha rotto il silenzio e svelato come sono andati i fatti, è stata proprio la showgirl argentina. Belen intervistata insieme a Spinalbese dal magazine Chi, ha raccontato come è andata questa seconda gravidanza e svelato quale è stata la reazione del suo ex marito.

La Rodriguez non ha parlato direttamente di Stefano ma, ha lasciato intendere come sono andati i fatti. La conduttrice di “Tu si que vales” ha spiegato che, quando Luna Marì è venuta al mondo, tutti i suoi ex le hanno scritto per farle gli auguri. Ciò lascia intendere che De Martino non sia stato da meno. D’altronde lui e Belen hanno un figlio insieme, fratello proprio di Luna Marì.

L’argentina ha poi parlato del parto e delle difficoltà vissute in gravidanza. Come essa stessa ha ammesso, aspettare un figlio a 36 anni non è proprio una passeggiata. Ha attraversato momenti delicati, ma Antonino con pazienza e solerzia le è sempre stato vicino. Adesso che la piccola è venuta al mondo, si vocifera che per la coppia possano esserci i fiori d’arancio.