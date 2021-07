Belen Rodriguez mamma bis, è nata Luna Marì

Mentre in Italia imperversavano i festeggiamenti per la vittoria del Campionato Europeo di Calcio e tutti postavano foto e video pieni di gioia e spezzoni dei momenti topici di una partita ad alto tasso adrenalico, la showgirl forse più famosa d’Italia, Belen Rodriguez, dava alla luce la sua secondogenita.

Il compagno e papà della neo-arrivata Luna Mari, Antonino Spinalbese, lo ha annunciato con la foto di un piedino e una bellissima dichiarazione per la piccola. Poco dopo arriva anche Belen con la foto nelle Stories di un piedino calzato in una scarpina rosa e la scritta: “C’è qualcuno che è nato adesso“. In un successivo post vediamo Belen nel letto dell’ ospedale con accanto il compagno e neo papà Antonino e la scritta “Vi amo…”.

Belen, diventatata già mamma otto anni fa di Santiago – avuto con l’ex Stefano De Martino – in verità aveva già postatao alcune stories nel pomeriggio in cui qualcosa lasciava intendere ai suoi followers più attenti. Aveva, infatti, postato il video di un viaggio in auto insieme a sua madre Veronica ed al suo compagno, la cui faccia piuttosto tesa lasciava immaginare quale potesse esserne la ragione.

Nell’ epoca dei social, ogni attimo viene vissuto attraverso un post e Belen ci ha raccontato via social passo passo la sua gravidanza. Aveva, per esempio, postato sulle stories di Instagram la prima ecografia della secondogenita al settimo mese di gravidanza e, in uno dei tanti post, aveva anche spiegato la scelta del nome. La neo arrivata si chiama Luna Mari.

Luna come la personificazione della dea che rappresenta l’astro, la luce e la brillantezza. Mari – variante francese di Maria – in riferimento alla Vergine Maria, ma anche primo nome di Belen. Belen, che da sempre ha ricevuto apprezzamenti ma anche molte critiche, si augura che questa relazione duri per sempre e che l’ arrivo di Luna Mari segni felicemente e totalmente il loro sogno d’ amore.