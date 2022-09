Belen Rodriguez, lite furibonda con i paparazzi in aeroporto: chiamata anche la polizia

Ascolta questo articolo

Su PipolGossip è apparsa la notizia di una discussione molto accesa tra alcuni paparazzi e Belen Rodriguez. Sappiamo che la showgirl argentina non è nuova a scontri con i fotografi sempre pronti a immortalarla. Qualche tempo fa aveva si era scagliata contro alcuni paparazzi che l’attendevano sotto la sua abitazione, ora invece lo scontro è avvenuto all’aeroporto di Linate.

Vediamo meglio come sarebbero andati i fatti. Belen, nella giornata di ieri giovedì 15 settembre, si trovava presso l’aerporto di Linate con la figlia Luna Mari e così viene raccontato l’accaduto sul profilo Instagram di PipolGossip: “Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa showgirl argentina ha iniziato ad alzare i toni della voce contro dei fotografi attirando così l’attenzione dei molti passeggeri presenti, dicendo: “Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi”.

Belen litiga con i paparazzi e chiama la polizia

Sempre secondo le indiscrezioni di PipolGossip, i paparazzi non avrebbero smesso di fotografarla obiettando che le foto a personaggi pubblici all’interno di un aeroporto sono consentite. Belen dalle parole è passata ai fatti e si è rivolta alla polizia che si trovava a pochi metri dalla scena.

“È vero che non si possono fare le foto in aeroporto?” ha chiesto la showgirl argentina, sicura delle sue dichiarazioni. Purtroppo per lei, però, i poliziotti hanno dato ragione ai paparazzi che, forti della sentenza, hanno continuato a immortalare Belen. La conduttrice di “Tu si que vales” non ha potuto fare altro che proseguire per la sua strada, visibilmente irritata e infastidita.

Fino a questo momento Belen non ha replicato riguardo al fatto accaduto, infatti nelle storie su Instagram la bellissima argentina ha pubblicato solo dolci filmati della sua Luna Mari e un suo intenso primo piano con la scritta “Chau hasta manana (Ciao, ci vediamo domani, ndr)“.