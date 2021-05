Belen Rodriguez, le parole di Michele Morrone creano scandalo: fan su tutte le furie

Michele Morrone, l’attore del film erotico “365 giorni“, controversa pellicola che parla di una donna rapita da un potente boss mafioso che la imprigiona e le da un anno di tempo per innamorarsi di lui, è di nuovo al centro di un’aspra polemica nata su Twitter dopo alcune dichiarazioni riguardanti Belen Rodriguez che hanno fatto infuriare i milioni di followers della bella showgirl argentina.

Per capire meglio cosa sta succedendo dobbiamo, però, tornare indietro di qualche mese e precisamente fino al luglio scorso, quando il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, sganciò una bomba su un misterioso scambio di messaggi in codice tra Morrone e la Rodriguez via Instagram: “Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina“, si leggeva sulle pagine del settimanale.

Come spesso accade quando si parla della vita privata di Belen, il gossip continuò per molto tempo e arrivò anche la notizia di un loro week end di passione lontano da sguardi indiscreti. L’arrivo di Antonino cambiò le carte in tavola e di questo flirt non si ebbero più notizie.

Il commento di Morrone che ha scatenato le ire dei fan di Belen Rodriguez

In queste ore, però, sembra che i loro nomi siano stati accostati di nuovo, ma per una ragione totalmente differente rispetto a ciò che successe la scorsa estate. Tutto infatti ha inizio da una diretta social di Morrone con i suoi fan, dove l’attore si è lasciato scappare un commento che ha mandato su tutte le furie i followers di Belen.

Un fan dell’attore ha immaginato che lui e Belen potessero avere un ritorno di fiamma e la risposta di Morrone ha spiazzato: “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora caro Alana. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*0. Però magari, chi lo sa“. L’esercito dei followers della bella argentina non ha gradito per nulla queste affermazioni, ritenendole offensive e denigratorie. Ora staremo a vedere se Morrone vorrà spiegare meglio la sua affermazione.