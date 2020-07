Belen Rodriguez, l’affondo a Stefano De Martino: “Lealtà”

Nonostante siano passate ormai settimane dalla separazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sembra che i rapporti tra i due siano ancora nel pieno della burrasca.

Lo testimonia l’ennesima frecciatina che la bellissima showgirl ha lanciato all’ex marito tramite le storie di Instagram, dove Belen ha pubblicato l’immagine tratta da una pagina di un libro che legge semplicemente: “Lealtà. Sii Sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco.”

La frase di per sé non sarebbe degna di particolare nota, ma a darle una particolare rilevanza sono le molteplici voci di un tradimento da parte di Stefano che si rincorrono dalla separazione della coppia, annunciata a fine maggio. La notizia bomba lanciata da Dagospia nelle ultime settimane tira in ballo la presentatrice Alessia Marcuzzi come la terza protagonista di questo triangolo amoroso, una news che è stata categoricamente smentita da tutte le tre parti in causa, ma che continua a diffondersi a macchia d’olio, sia per il potenziale a livello di gossip visti i profili estremamente pubblici di tutti gli attori della vicenda, sia per le continue allusioni di Belen, che nei social non si risparmia continue frecciatine nei confronti dell’ex.

Belen si trova al momento in vacanza ad Ibiza, dove è stata fotografata in atteggiamenti intimi insieme al nuovo compagno, il manager Gianmaria Antinolfi. La showgirl sembra quindi pronta a voltare pagina e guardare avanti, ma con un pensiero sempre al passato, non ancora pronta a perdonare e dimenticare il tradimento di Stefano.

Dal canto suo l’ex ballerino di “Amici” sta trascorrendo le vacanze nella sua nativa Napoli in compagnia del figlio, il piccolo Santiago di 7 anni, come testimoniato dalle numerose foto e storie pubblicate su Instagram.

Come ci ha già insegnato il passato, non è detto che sia stata dettata definitivamente la parola fine per la relazione tra Stefano e Belen. I due si fidanzarono nel 2012 e si sposarono nel 2013, anno di nascita del loro bambino. Nel 2015 l’annuncio della prima separazione, prima del riavvicinamento nel 2019 e la nuova rottura di poche settimane fa.