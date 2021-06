Belen Rodriguez: la telefonata all’ex di Antonino Spinalbese

La storia d’amore tra la showgirl Belen Rodriguez ed il parrucchiere Antonino Spinalbese sembra andare a gonfie vele, tanto che i due non si risparmiano dolci dichiarazioni sui rispettivi profili social. I due, più volte dichiarati coppia del momento, aspettano con gioia la nascita della loro prima figlia, ma la bella argentina avrebbe anche sentito il bisogno di contattare telefonicamente la ex di lui, dopo aver letto un suo post pubblicato sul profilo Instagram.

E’ tramite il noto settimanale DiPiù che Chiara, ex compagna di Antonino, avrebbe raccontato della telefonata ricevuta da parte della showgirl. Nell’articolo si legge l’inizio della relazione tra la ragazza ed il parrucchiere ventiseienne, che sembrava rendere entrambi entusiasti: “Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto.” La chiacchierata con il settimanale continua e Chiara racconta gli obbiettivi, diversi, che avevano.

“Eravamo in una fase della vita in cui volevamo cose diverse: lui cercava la stabilità sentimentale, io volevo ancora progettare il mio futuro professionale.” evidenzia la ragazza. E, stando a quanto riportato dalla rivista, sarebbe proprio quella la causa che ha generato la rottura tra i due. “L’ho fatto soffrire“, avrebbe confessato Chiara.

A seguito della fine della relazione tra Antonino e Chiara, quest’ultima si sarebbe trasferita a Taiwan per alcune esigenze lavorative, mentre l’uomo si sarebbe concentrato più che altro sulla neonata relazione con Belen Rodriguez. La showgirl ed il parrucchiere, qualche tempo dopo, avrebbero deciso di ufficializzare la loro relazione e, conseguentemente alla dichiarazione, Chiara avrebbe pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram scrivendo: “Non mi sento inferiore a nessuno“; la ragazza, spiega, che tale frase rappresentava semplicemente un proprio meccanismo di difesa ma, la Rodriguez, sembra non aver apprezzato quel commento. Quest’ultima, infatti, stando alle parole del magazine, avrebbe chiamato Chiara invitandola a non esternare pubblicamente alcuni pensieri che potrebbero venire facilmente fraintesi.

“Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” avrebbe risposto la giovane, concludendo ogni rapporto con la coppia. Lei stessa, infatti, avrebbe sottolineato che, nonostante il grande amore provato per Spinalbese, non sente più l’uomo da molto tempo, nemmeno dopo la morte della nonna che, per lei, era come una seconda mamma.