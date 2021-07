Belen Rodriguez in vacanza nel Polesine, ad Albarella

La showgirl argentina, Belén Rodriguez, ha scelto ancora una volta il Veneto per le sue vacanze e precisamente il Polesine, luogo da lei definito “una paradiso“. La giovane e la sua famiglia hanno trovato relax e tranquillità nell’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, proprietà del gruppo Marcegaglia.

La conduttrice televisiva in questo momento ha bisogno di doppie cure e attenzioni, tra qualche mese infatti porterà a termine la seconda gravidanza dando alla luce Luna Mari. Santiago, il primogenito della showgirl, è nato otto anni fa dalla relazione con Stefano De Martino.

Vacanze all’isola di Albarella

L’isola di Albarella è normalmente frequentata da vip e celebrità. Belén conosce da tempo l’oasi di Albarella e quanto l’esserne ospite le poteva offrire, ogni tanto infatti ama tornare con la sua famiglia, certa di trovare il relax desiderato. Ora si trova là, in vacanza e in attesa della bimba.

Assieme a Belén Rodriguez, nell’ambita isola del Polesine, c’è anche il padre della nascitura, Antonino Spinalbese, un parrucchiere di 26 anni e Santiago, il primogenito della showgirl che gode con tutta la sua famiglia del clima di tranquillità che la natura sa offrire.

Una foto postata dalla stessa Belen sui canali social ha svelato ai follower il luogo delle sue vacanze. A completare il post, insieme alla foto, si poteva leggere: “Per me questo posto è il paradiso, l’isola di Albarella“. Instagram se ne è fatto puntualmente carico e in un batter d’occhio quanto si può ammirare in una giornata di sole dalla Villa con piscina dove la giovane mamma è ospite si è depositata sugli smartphone e tablet di tutti.

La natura anche per Belen Rodriguez è sempre convincente: qualche settimana fa la modella, il figlio Santiago, il compagno Antonino e i genitori di lei erano stati ad ammirare il lago di Como.