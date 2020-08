Belen Rodriguez, in vacanza a Capri: tampone negativo per la showgirl argentina

In quest’estate Belen Rodriguez è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa: le sono stati attribuiti continui flirt. A quanto pare, l’isola di Capri sarebbe stata determinante per averle fatto ritrovare l’amore. La showgirl argentina è ancora in vacanza sull’isola di Capri, dalla quale sarebbe stata folgorata.

La conduttrice ha voluto rendere nota ai milioni di followers sui social, in particolare sulla propria pagina di Instagram, la sua negatività al tampone naso-farinego. Dunque si tratta di un esito importante, visto che a essere colpiti continuano a essere soprattutto personaggi legati al mondo dello spettacolo, oppure del calcio per via delle vacanze trascorse in Sardegna.

La negatività al tampone dopo il ritorno da Ibiza: la pubblicazione su Instagram

Non è il caso dell’ex moglie di Stefano De Martino che ha pubblicato il certificato su Instagram e ha potuto godersi nuovamente le bellezze di Capri, dove è stata maggiormente in questa estate insolita. La presentatrice della trasmissione “Tu Si Que Vales” targata Mediaset è arrivata all’aereoporto di Capodichino dopo essere giunta da Ibiza, in Spagna.

Questo è il motivo per il quale è stata sottoposta a tampone, come stabilito dal governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca e dallo stesso governo. Nonostante tutto, Belen Rodriguez è rimasta protagonista indiscussa del gossip, ma continuano le distanze con Stefano De Martino. A eseguire il tampone è stato il personale dell’Asl Napoli 1 Centro, per poi essere processato all’ospedale San Paolo.

Nei mesi precedenti hanno riscosso un gran successo le repliche di Tu Si Que Vales, con la vittoria in termini di ascolti di Canale 5 sulla Rai nel periodo dell’emergenza sanitaria. Infine prosegue il confronto televisivo con Stefano De Martino, il quale nei giorni scorsi ha ottenuto un buon seguito con la conduzione del Festival di Castrocaro, in attesa del ritorno sul piccolo schermo della Rodriguez.