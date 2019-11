Belen Rodriguez, il regalo per il compleanno del papà Gustavo: "Una cosa che lui desiderava da anni"

L’attaccamento dei fratelli Rodriguez alla famiglia è noto a tutti. In molte occasioni, mondane e non, hanno dimostrato di tenere all’unione familiare, mostrandosi sempre in sintonia e pieni di affetto gli uni per gli altri. Anche in occasione del compleanno del loro papà non si sono smentiti.

Gustavo Rodriguez ha ricevuto un regalo che lo ha profondamente commosso e che da tempo desiderava. Tutti e tre i fratelli – Belen, Cecilia e Jeremias – si sono riuniti per poter esaudire un desiderio che il padre teneva nel cassetto da molti anni e che non aveva mai avuto l’occasione di realizzare.

I fratelli Rodriguez per il compleanno del padre realizzano un suo sogno

“Per il suo compleanno, gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni: incidere una sua canzone, che ha scritto qualche anno fa per nostra mamma”, e così tutti in sala registrazione per incidere tutto l’amore che il loro papà ha voluto dimostrare ancora una volta alla loro mamma Veronica. “Vederti felice mi riempie l’anima! Vi amo da impazzire” ha scritto poi la conduttrice di “Tu sì que vales”, al culmine della felicità e della soddisfazione per aver reso reale un desiderio a cui suo padre teneva moltissimo.

La famiglia per Belen è importante, lo dimostra anche il fatto che pochi giorni fa la bella argentina ha voluto postare una foto sul suo profilo Instagram del nonno scomparso 6 anni fa, nel 2013, non molto tempo dopo le sue nozze con Stefano De Martino.

Un’altra immagine ha incuriosito non poco i suoi 9 milioni di followers. Uno scatto in bianco e nero e la scritta: “Pensa positivo, sempre!!!! Arrivano delle cose meravigliose!!!!” e una sfilza di cuoricini rossi. Immediatamente in molti hanno pensato a qualche bella notizia, magari portata dalla cicogna. Ma per averne la certezza dobbiamo aspettare.