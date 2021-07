Belen Rodriguez ha partorito: la reazione di Stefano De Martino

La modella e showgirl argentina, Belen Rodriguez, è diventata mamma per la seconda volta. 8 anni dopo la nascita di Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, Belen ha dato alla luce una femminuccia, Luna Marì, avuta dal suo attuale compagno Antonino Spinalbese. Da quasi un anno la modella e l’hair stylist fanno coppia fissa e hanno deciso di consolidare il loro amore, con un figlio.

Il piccolo Santiago non sta nella pelle, difatti è stato lui a decidere il nome della sorellina. A dare la notizia della nascita della piccola, ci hanno pensato mamma e papà. Attraverso i loro rispettivi profili social, i neo genitori hanno postato alcune foto della piccola. “Giornata fortunata! Forza la mia Italia! Ha vinto l’Argentina! Ha vinto l’Italia! È nata Luna!“, ha scritto Belen su Instagram.

Il riferimento è alla vittoria dell’Argentina in Copa America, quella dell’Italia agli Europei e la nascita della sua piccolina. Spinalbese invece ha salutato così sua figlia: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità“. Parole dolci, intense, provenienti da un papà già innamorato della sua bimba, che hanno subito fatto incetta di like e commenti.

Un momento d’oro per la showgirl argentina che non solo è diventata mamma per la seconda volta, ma può godere anche dell’amore del suo primogenito, Santiago. Antonino e Belen presto convoleranno a nozze, non appena la Rodriguez avrà ottenuto il divorzio da De Martino. Ma come ha reagito Stefano alla nascita di Luna Marì?

Al momento il ballerino tace. Il silenzio di Stefano sulla faccenda è assordante e in molti si aspettano che presto intervenga e dica la sua. Sui social è apparso solo per festeggiare la vittoria dell’Italia a Euro2020 e per il resto niente. Lui d’altronde è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, anche se il gossip ha fatto sapere che in realtà De Martino non abbia preso molto bene la notizia di un altro figlio per Belen. Al momento nulla è emerso, chissà che Stefano non decida di fare gli auguri pubblicamente alla sua ex.