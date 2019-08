Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una nuova maturità di coppia tra pregi e difetti: la verità sulla gravidanza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati e questa volta sembra davvero che facciano sul serio. La loro famiglia si è riunita per la gioia del figlio Santiago e quello che hanno dichiarato durante l’intervista al settimanale “Oggi” sembra essere la conferma dell’armonia ritrovata.

“Abbiamo già sbagliato, ora vogliamo stare insieme per sempre”, questo è quello che affermano a gran voce nell’esclusiva rilasciata alla rivista “Oggi”, dove appaiono sorridenti e raggianti. Queste parole sono musica per le orecchie dei loro fan che hanno sempre sperato in una loro riapacificazione.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ritrovato la serenità, tra pregi e difetti

Ma non è tutto: si vociferava di una probabile gravidanza di Belen Rodriguez, cosa che la bella argentina non conferma – ma nemmeno smentisce – commentando con un semplice e convinto: “Work in progress, lavori in corso…”, insomma il tutto sembra solo rimandato e anche a breve termine, viene da pensare.

L’armonia è ritrovata e il loro rapporto è più solido di prima, la loro maturità li ha aiutati a capirsi di più e a comprendersi meglio, seppur alcuni difetti rimangono e vengono rimarcati da entrambi: “Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così“, precisa Belen, mentre Stefano contrattacca: “Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: ‘La bambina è capace, ma non si impegna’. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido”.

Una cosa che ha aiutato molto in questo nuovo inizio di rapporto è stato il fatto di sapersi tenere a bada l’uno con l’altro, spegnersi a vicenda durante le naturali e inevitabili discussioni di coppia: “Ci siamo fatti vecchi pure noi (ride, ndr), siamo diventati saggi”, scherza De Martino.



Gli fa eco Belen che rivela come Stefano riesca a godersi la vita e, ogni volta che il suo umore cambia, la porta in disparte e le fa ritrovare il sorriso. Insomma, sembra proprio che l’happy ending sia arrivato in questa favola dei giorni nostri.