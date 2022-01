Tempo di scoop a “Mattino 5”, il talk show del mattino di Canale 5 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e condotto da Federica Panicucci. Stamattina si parla di gossip quando il paparazzo Andrea Franco Alajmo, molto noto negli ambienti della Milano bene, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole, compresa la Panicucci.

L’uomo infatti ha dato credito ai gossip che circolano nelle ultime due settimane riguardanti un possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Di più: Alajmo ha confermato queste voci affermando che l’incontro in aeroporto, con il ballerino che è andato a prendere la show-girl brasiliana di ritorno da un viaggio all’estero, non sarebbe affatto il favore amichevole che il padre di suo figlio Santiago ha fatto a Belen.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci stanno riprovando: le parole del paparazzo dei vip

Anzi, secondo quanto sostenuto dal paparazzo – che nel fare queste rivalazioni ostentava grande sicurezza, come se avesse delle prove che ancora noi non abbiamo – il piccolo Santiago non sarebbe assolutamente il motivo degli incontri tra il conduttore di “Stasera tutto è possibile”. Andrea Franco Alajmo ha anche fornito delle tempistiche: De Martino e Belen avrebbero ripreso a frequentarsi da esattamente tre settimane, dopo che un paio di mesi fa si è conclusa la stroria tra la show-girl argentina e Antonino Spinalbese, papà di sua figlia Luna Marì.

“Vi assicuro che se si vedono non è per il bambino e presto uscirà” sono state le parole del paparazzo. “Quindi Belén sta tornando con il suo ex marito”. Visibilmente perplessa, a tratti incredula, Federica Panicucci ha chiesto notizie di Spinalbese e se dunque la redazione con l’hair-stylist ligure sia da considerarsi a tutti gli effetti chiusa.

“Quella già da un pezzo, praticamente neanche si incrociano più” ha detto Alajmo. Ha poi aggiunto sibillino: “Le foto non mentono mai”. Questo perché in uscita ci sarebbero delle foto che mostrano in maniera lampante che la Rodriguez e il pupillo di Maria De Filippi ci stanno riprovando.