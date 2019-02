Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Il gossip era nell’aria e, finalmente, è arrivata la conferma: tra i due è ritornato l’amore. La conferma arriva dalla nuova copertina di “Chi“, il settimanale dedicato esclusivamente ai pettegolezzi il cui direttore è Alfonso Signorini.

Il direttore del giornale, in antemprima ha pubblicato alcune foto, che “incastrano” la coppia, sull’account personale di Instagram. I due avrebbero trascorso il fine settimana insieme per chiarire la loro posizione sentimentale e, di conseguenza, sistemare il loro rapporto. Il risultato è stato soddisfacente, in effetti, sono stati fotografati mentre si scambiavano coccole, abbracci e baci possionali in presenza del piccolo Santiago: la creatura nata dalla precedente relazione tra i due.

Sono passati poco più di tre anni dalla loro separazione, ma come recita la canzone di Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“, sono tornati ad amarsi.

La notizia circolava sul web già da qualche ora, e la conferma decisiva è stata data da Alfonso Signorini che, dopo aver pubblicato alcune foto lo ha definito “il gossip più sognato da tutti gli italiani“. Le foto, secondo alcune indiscrezioni, sono state scattate all’aereoporto Linate di Milano prima che la showgirl prendesse il volo per andare al suo paese natale: l’Argentina.

La rivista “Chi” segue le vicende sentimentali di entrambi i protagonisti da anni, già da prima della separazione. Il loro riavvicinamento, anche se in modo indiretto, era stato preannunciato dalla stessa Belen dedicando una canzone d’amore al suo Stefano mandandogli un messaggio: “ti aspetto a casa“.

La storia d’amore

L’amore tra i due ha origine nel 2012, negli studi televisivi di “Amici“. All’epoca il ballerino era fidanzato con la cantante Emma Marrone, ma la passione era talmente tanta che “fu costretto” al tradimento. Era il 2013, pochi mesi dopo l’ufficializzazione della loro storia d’amore, che Belen comunicò ai suoi fans di aspettare un bambino da Stefano: nacque Santiago.

Come tutte le storie d’amore, anche questa ha avuto alti e bassi, ma l’allontamento definitivo fu nel 2015 che ne sancì la separazione. Sino ad oggi, nonostante i vari tentativi pubblici del ballerino di rinconquistare la Rodriguez, i due avevano rapporti atti a soddisfare le esigenze del figlio, ma la notizia del loro riavvicinamento , data con un bacio in pubblico, oltretutto con la presenza del loro piccolo, non ha fatto altro che scatenare le congratulazioni da parte dei loro fans.