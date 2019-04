Belen Rodriguez e Stefano De Martino, rinviati a giudizio: la coppia rischia fino a tre anni di carcere

La celebre showgirl argentina Belen Rodriguez ed il noto ex ballerino del talent show di Canale 5 “Amici” Stefano De Martino sono tornati al centro del gossip stavolta non per i rumors sul loro ritorno di fiamma, bensì per una lite avvenuta qualche anno fa con due paparazzi, che ha portato la coppia al rinvio a giudizio.

Nuovi guai quindi per la coppia che infiamma la cronaca rosa, ma che ora rischia fino a tre anni di carcere per una presunta aggressione avvenuta a Ponza nel 2012 ai danni di due fotografi che in lontananza stavano immortalando non solo Stefano e Belen, ma anche altri amici della coppia, durante una breve vacanza sul loro yacht.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez rinviati a giudizio

Conclusa la fase delle indagini, i giudici del tribunale di Latina hanno deciso quindi di rinviare a giudizio il neo conduttore di “Made in Sud” e la Rodriguez con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni non gravi, reato per il quale i due rischiano fino a tre anni di carcere.

La presunta aggressione che sarebbe avvenuta a Ponza nel 2012 sarà oggetto dell’udienza del 13 maggio prossimo, durante la quale saranno ascoltati i due testi. Tra gli imputati anche Perez Blanco, all’epoca dei fatti compagno di Cecilia Rodriguez. Secondo quanto raccontato dai fotografi Mattia Brandi e Stefano Meloni l’aggressione sarebbe accaduto nell’agosto del 2012 in località Palmarola.

I due paparazzi – secondo quanto dichiarato – si trovavano nella loro barca che si trovava ad una certa distanza dallo yacht di Belen e De Martino, e da quella imbarcazione i due fotografi scattavano delle foto alle due coppie. I quattro irritati dalla presenza dei fotografi si sono avvicinati alla loro barca per poi De Martino e Blanco iniziare una colluttazione.

Nel corso della colluttazione De Martino avrebbe preso dalla macchina fotografica la scheda di memoria per poi gettarla in mare, motivo per cui i paparazzi hanno deciso di sporgere denuncia nei confronti del conduttore, della showgirl argentina così come di Cecilia Rodriguez e Blanco.