Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le voci giravano da settimane: ora è tutto confermato

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia Stefano De Martino, ballerino, e la showgirl argentina Belen Rodriguez. Si tratta di una delle coppie che più hanno fatto parlare di sè in questo ultimo periodo, questo in quanto la loro storia d’amore è stata abbastanza tormentata. I due si sono infatti lasciati, ma in questo periodo sono cominciate a circolare voci di un loro possibile riavvicinamento. Belen e Stefano hanno sempre l’attenzione dei fan puntata addosso.

Come si ricorderà Belen ha avuto una storia d’amore molto passionale con Antonino Spinalbese, con il qual ha fatto anche una figlia, Luna Mariè. Tra i due la passione sembrava essere travolgente, sembrava appunto perchè il loro amore è durato veramente pochissimo. A questo punto la showgirl e conduttrice televisiva ha deciso di riavvicinarsi al suo Stefano De Martino, e i due sono stati fotografati anche insieme durante qualche giorno di relax a Courmayer. In queste ore De Martino ha rilasciato nuove dichiarazioni.

Una storia “tormentata”

Recentemente Stefano De Martino è stato intervistato dal Corriere della Sera, dove ha parlato del suo amore con Belen. Tra i due la passione sembra essere tornata, e di questo De Martino è molto felice. Adesso lui sta vivendo un bel momento anche professionale, in quanto è stato giudice ad “Amici”.

“In dieci anni cambiano tante cose” – così ha raccontato Stefano al CorSera. Lui definiesce quello con Belen una sorta di “amore tormentato”, in quanto ci sono stati appunto questi tira e molla. I fan ovviamente adesso si augurano che i due non si separino più e continuino serenamente la loro storia.

“Amo ancora Belen. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro” – queste le dichiarazioni di De Martino.