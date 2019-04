Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la prova del loro ritorno di fiamma: il bacio durante un ballo in discoteca

La showgirl argentina Belen Rodriguez ed il conduttore di “made in Sud” Stefano De Martino sono tornati a far parlare di sé non tanto per i loro rispettivi successi professionali, quanto per un loro ritorno di fiamma di cui si parla ormai da settimane, di cui ormai ci sarebbe una prova inconfutabile, ovvero un bacio appassionato tra i due.

Archiviate ormai definitivamente le storie con il campione di motociclismo Andrea Iannone e il presunto flirt con la stilista Gilda Ambrosio, Belen e Stefano vivono il loro ritorno di fiamma, scatenando così non solo l’attenzione del gossip nazionale, ma anche dei numerosi fan della coppia che tifavano per la reunion della coppia.

Il bacio tra Stefano e Belen

Sia la conduttrice di Colorado che l’ex inviato del reality show “L’isola dei Famosi” hanno rilasciato delle interviste nelle ultime settimane, dove hanno parlato in modo evasivo del loro amore, un modo per tutelare il loro sentimento dall’occhio indiscreto di telecamere e paparazzi, che invece prepotentemente hanno immortalato la coppia mentre si baciava durante un party in un noto locale milanese.

Occasione in cui le malelingue del gossip davano per certa anche la presenza della presunta ex fidanzata – la coppia non ha mai ufficializzato la loro unione – di De Martino, ovvero la stilista Gilda Ambrosio. no e si era anche parlato della presenza di una sua ex fidanzata. Sono ormai tante, invece, le occasione in Belen e Stefano sono stati avvistati insieme, tutti indizi che contribuiscono ad avvalorare la tesi del loro ritorno insieme.

Nelle ultime ore sono tanti i rumors sulla coppia che stanno circolando in rete, tra i tanti anche quelli riguardanti un video che immortala Stefano e Belen mentre si scambiano un bacio appassionato durante un ballo intimo in discoteca. E a chi sui social ha chiesto alla showgirl se questa fosse la volta giusta con Stefano, Belen ha replicato: “E io spero che tu smetta di sperare per una persona che manco t’interessa! Vivi la tua vita e coltiva il bene“.