Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il divertimento estremo: lui seduto sulla portiera dell’auto in corsa

La modella argentina Belen Rodriguez e l’ex ballerino di “Amici” Stefano De Martino, dopo le voci sempre più insistenti riguardanti le nozze bis per la coppia, sono tornati a far parlare a causa di alcune immagini pubblicate sui loro profili social, che documentano le follie fatte dai due durante una notte brava a Milano.

Dopo aver partecipato ai festeggimenti per il compleanno di un amico comune, l’ex conduttrice di “Tu si que vales” e l’ex inviato de “L’Isola dei Famosi” hanno continuato a godersi la notte milanese a bordo di una decappottabile; mentre la showgirl siedeva nel sedile posteriore, il conduttore di “Made in Sud”, invece si trovava in quello antoriore al fianco del fotografo Raffaele Marone.

Notte brava per Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Belen ha documentato la scena in una Instagram Stories, dove si vede anche che Stefano le ha accarezzato dolcemente le sue belle e sensuali gambe, tutto questo tra musica ad alto volume, ma anche un ballo scatenato sul sedile posteriore dell’autovettura su cui viaggiavano. Tra Belen e Stefano le cose sembrano quindi essere tornate a funzionare e procedere a gonfie vele.

La coppia più celebre dello showbiz, infatti, si era lasciata qualche anno fa a causa delle reciproche incomprensioni; durante la loro separazione mentre Belen ha intrapreso ufficialmente una relazione con il campione di motociclismo Andrea Iannone – attuale compagno di Giulia De Lellis -, a Stefano sono stati attribuiti diversi flirt, ma mai nulla che sia stato confermato ed ufficializzato dall’ex ballerino.

Nelle immagini pubblicate da Belen si vede Stefano sporgersi dalla portiere dell’auto in corsa, una cosa che se da un lato ha attirato le critiche ed il disappunto di molti fan della coppia – che ha giudicato il fatto come pericoloso ed estremamente diseducativo – dall’altro ha rievocato le bravate fatte dalla modella argentina qualche anno fa durante un’altra notte brava, occasione in cui si sporgeva dal tettuccio dell’auto in corsa.