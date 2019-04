Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci sul balcone

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra la show girl argentina Belen Rodriguez e l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino. L’ex coppia fino a poco fa ha sempre smentito il presunto riavvicinamento, tuttavia, nell’ultimo periodo sono arrivate parecchie soffiate a riguardo che li vedeva scambiarsi inequivocabili effusioni d’amore.

Ad incrementare i rumors sulla coppia arriva nuovamente il settimanale Chi di Alfonso Signorini; in un articolo della rivista si parla proprio del riavvicinamento della coppia e si mostrano delle foto schiaccianti dei due che si baciano appassionatamene durante un soggiorno a Napoli.

Le foto parlano abbastanza chiaro e senza alcuna ombra di dubbio si deduce che i due sono molto affiatati in quanto sono stati immortalati intenti a baciarsi sul balcone di un Bed&Breakfast dove hanno alloggiato.

I due hanno trascorso un fine settimana con il figlio Santiago e proprio il piccolo insieme alla madre Belen, sono stati dietro le quinte di Made in Sud, di cui Stefano è alla conduzione, per assistere alle prove del programma comico.

In seguito, Belen e Stefano hanno passeggiato per le strade della città come una normale coppia, dopodichè, hanno alloggiato in un bed&breakfast e hanno continuato il loro soggiorno nella bella Napoli senza dare però troppo nell’occhio.

I due ex sposi durante le ultime interviste che hanno rilasciato, non hanno mai confermato un loro riavvicinamento e pare non vogliano sbilanciarsi troppo lascinado poche dichiarazioni sul loro riavvicinamento, tuttavia, entrambi hanno ammesso di vivere un momento felice della loro vita.

Ad oggi, un’ulteriore novità è apparsa nelle loro vite sentimentali; Belen e Stefano infatti hanno messo nuovamente la fede nuziale al dito e questo potrebbe essere altro segno che il ritorno di fiamma c’è stato davvero.

Che sia la volta buona che il periodo di crisi che ha vissuto il loro matrimonio finisca nel dimenticatoio per dare spazio ad una nuova vita insieme al piccolo Santiago.