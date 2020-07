Belen Rodriguez e Stefano De Martino ai ferri corti: il gesto di rabbia davanti a Santiago

Quella che sembrava una storia d’amore senza fine, alla fine invece è arrivata. Hanno fatto sognare mezza Italia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino con il loro ritorno di fiamma e la ritrovata serenità, ma la parte romantica dei fan che li vedeva felici e contenti per sempre, è rimasta delusa e amareggiata dal loro addio.

I motivi reali non si sanno ancora, ma dalle varie dichiarazioni e frecciatine che si leggono sul web, sembra che la causa scatenante sia un possibile tradimento subito dalla bellissima Belen. Niente di certo, né di confermato, ma la stessa Belen giorni fa ha postato una frase che sembra indicare quella strada: “Chi ha tradito verrà tradito a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono così le regole del gioco” citando il famosissimo Karma, giustiziere morale di ingiustizie subite.

Belen e Stefano, il gesto in aeroporto che spiazza

La conferma di quanto i loro rapporti possano essere tesi, purtroppo, ci giunge grazie alle telecamere di “Very Inutil People”, in aeroporto a Milano. Belen stava rientrando da una vacanza a Ibiza e Stefano è arrivato per salutare il figlio Santiago che non vedeva da un po’ di giorni. Il bimbo, felicissimo di vedere il papà, è volato tra le sue braccia, ma lo stesso entusiasmo non l’ha avuto la Rodriguez che, incurante di essere osservata dal figlio, ha completamente ignorato l’ex marito, evitando anche la sua mano tesa.

Era Glaciale, quindi tra i due. E non solo tra loro, ma anche le rispettive famiglie sembrano essersi allontanate parecchio, rispetto ai mesi scorsi. La mamma di Belen, Veronica Cozzani ha smesso di seguire l’ex genero su Instagram per colpa, forse, di alcune battute del comico Peppe Iodice a “Made in Sud” che ironicamente ha scherzato sul fatto che la signora lo chiamato e si fosse riferita a De Martino con la parola “tamarro“.

Stefano, a quel punto con una battuta di risposta, ha consigliato al comico di cambiare numero. Questo potrebbe aver causato attriti tra i due e la Cozzani potrebbe essersela legata al dito. Vedremo come si evolverà la storia in questa assolata e torrida estate.