Belen Rodriguez è sparita, perse le sue tracce da giorni: fan preoccupati

Tutti conoscono in Italia la showgirl Belen Rodriguez, che in questo periodo ha fatto molto parlare di sè, vista che pare abbia ripreso la sua storia d’amore con Stefano De Martino. La donna ha avuto una relazione infatti con Antonino Spinalbese dopo aver lasciato una prima volta De Martino, e con lo stesso Spinalbese la bella Belen ha avuto una figlia, Luna Marì. Con De Martino invece il figlio Santiago. Tra Spinalbese e Belen però tutto è finito molto presto.

La passione è tornata travolgente con Stefano, e lo si è capito quando i due sono stati avvistati negli scorsi mesi per un weekend a Courmayeur. Insomma la storia con De Martino è ripresa, ma ultimamente i fan della Rodriguez sono molto preoccupati, in quanto sta succedendo qualcosa di strano che nessuno si aspettava. Veidamo di cosa si tratta.

Sparita dai social

Secondo quanto si apprende dai giornali di gossip ormai da diversi giorni Belen sarebbe sparita dai social network, in particolare da Instagram. La cosa sembra appunto insolita, anche perchè la showgirl è abituata da sempre a rendere partecipi i fan anche della sua privata. Si cercano quindi le “cause” di questa assenza.

Cìè chi sostiene che la showgirl in questo periodo sarebbe molto impegnata con il lavoro e quindi questo si traduce con la mancanza di tempo da dedicare ai social, altri invece ipotizzano che ci siano delle frizioni con De Martino a causa degli impegni lavorativi di quest’ultimo, che causerebbero una lontananza non ben accettata dalla moglie.

Insomma le tesi in giro sono tante ma come sempre accade in queste situazione spetta sempre ai diretti interessati chiarire i fatti. Sicuramente Belen tornerà presto a farsi viva sui social e magari sarà lei a spiegare perchè per qualche giorno si è allontanata dai social. Forse si tratta solo di voglia di un pò di privacy.