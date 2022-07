Belen Rodriguez e la foto con De Martino, la mamma contro una hater: "Mia figlia donna leggera?"

Ascolta questo articolo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci riprovano per l’ennesima volta. Il loro amore sembra non finire mai e, dopo avventure con altri compagni, la coppia sembra aver capito che tra loro c’è ancora amore e intesa. I fan della coppia sono andati di nuovo in delirio per questa notizia, ma non tutti hanno preso bene questo ritorno di fiamma.

Qualche giorno fa la bellissima showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto proprio con De Martino e i suoi milioni di followers l’hanno invasa di commenti a forma di cuore. Molti, ma non tutti appunto e alcuni commenti non proprio carini hanno fatto perdere la pazienza alla mamma di Belen.

Rimasta sempre in silenzio durante i numerosi attacchi alla figlia, questa volta non ce l’ha fatta e ha deciso di rispondere a tono a chi ha voluto dire la sua sulle ultime vicissitudini amorose di Belen. Il commento a cui la signora Rodriguez ha risposto fa riferimento alla figlia Luna Marì che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese.

La mamma di Belen corre in difesa della figlia

Una follower infatti si è complimentata con la modella argentina: “Felice per voi, l’amore vince sempre e su tutto, la famiglia prima di tutto“ e subito sotto in tutta risposta ecco comparire il commento che ha fatto infuriare la mamma della Rodriguez: “Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!”.

Parole che non sono piaciute affatto alla mamma che, senza pensarci troppo, ha risposto per le rime, come mai fino ad ora: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere”, ha tuonato Veronica Cozzani molto infastidita dal giudizio della hater e ha messo un bel cuoricino alla foto, tanto per essere chiari.

E’ sempre stata ai margini del gossip, Veronica, tanto che tempo fa aveva dichiarato a proposito di una sua eventuale partecipazione a reality show: “Non potrei mai farlo, sono l’unica della famiglia che non vuole fare questi programmi. Dai non scherziamo, non potrei mai condividere un bagno con 20 persone o fare le cose in una buca in spiaggia. Poi ognuno fa quello che vuole”, stavolta invece il senso di difesa materno ha avuto la meglio.