Belen Rodriguez e il suo pensiero su Barbara D’Urso

Si può dire che sia stata la regina incontrastata del gossip estivo, si parla della famosa showgirl Belen Rodriguez. Non si è fatto altro che parlare di lei durante i mesi estivi, data la sua seconda rottura con il suo ex marito Stefano De Martino. Non sono mai state totalmente chiarite le dinamiche e i motivi della loro rottura, ma i due ragazzi sono rimbalzati su tutte le pagine di cronaca rosa dell’estate.

In molti hanno associato De Martino con la famosa presentatrice Alessia Marcuzzi (ipotetica relazione in seguito ampiamente smentita dai diretti interessati). A smentire questa ipotesi è stata persona la Rodriguez. Oggi la donna sembra più che serena tra le braccia del suo nuovo compagno, Antonio Spinalbese.

Di recente la soubrette argentina ha concesso una corposa intervista presso ” Il Fatto Quotidiano“, parlando di numerose tematiche, da Fabrizio Corona a Stefano, passando per i suoi esordi nel mondo dello spettacolo; tra le tematiche affrontare c’è stato anche tempo per parlare di Barbara D’Urso e delle tensioni nate in passato con la Rodriguez.

Il pensiero di Belen su Barbara

Nonostante qualche screzio e incomprensione nata in precedenza, la showgirl non si sente di criticare in maniera gratuita una della presentatrici Mediaset più famose di sempre. Belen ha di fatto dichiarato, a proposito di Barbara: “Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione“.

Ha poi spiegato come nacquero le tensioni con la D’Urso: “Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio Corona. Lei se l’era presa perché a Le Iene l’avevo mandata a quel paese. C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite“. La donna ha poi concluso, affermando che in realtà non ha assolutamente nulla contro Barbara.