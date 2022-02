Belen Rodriguez è incessantemente sotto i riflettori. Sono bastati un selfie e una Instagram Story per scatenare le perplessità tra i followers e un sacco di commenti al veleno da parte degli haters.

Le labbra della modella argentina sono apparse un bel pò gonfie ma soprattutto (non si sa se per lo scatto malriuscito o per un eccesso di chirurgia) storte, tanto da farla parlare con difficoltà.

Il selfie incriminato

Come se non bastasse tutto il gossip sulla sua vita sentimentale, Belen è di nuovo nel bel mezzo di una bufera social ma stavolta per le sue labbra rifatte. Oltre alla problematica relazione con il padre della sua secondogenita Luna Marì, Antonino Spinalbese e ai rumors su una presunta rottura tra i due, è arrivato un immancabile attacco rivolto all’aspetto della showgirl argentina .

Cosa si nasconde dietro questo scatto? Davvero le sue labbra sono “venute fuori” storte, deturpando i tratti del suo bellissimo viso? Ovviamente l’argentina non è intervenuta e gli utenti si sono scatenati con commenti in cui non risparmiamo nessuna critica: “Labbra talmente rifatte che sono diventate storte”, “farei causa al chirurgo plastico”, “lascia tranquille le tue labbra e il tuo viso”, “diciamo che non è la tua foto migliore”. Per dover di cronaca, sono tantissimi anche i like ricevuti dalla bella conduttrice.

Insomma, per la Rodriguez non c’è mai pace. Mentre lavorativamente parlando vive un periodo felice dopo il suo debutto a Le Iene, il gossip sulla sua vita privata non si arresta. Pare che l’idillo con Antonino Spinalbese sia finito dopo la nascita della piccola Luna Marì e che le foto che ritraggano la famigliola unita siano ferme ad ottobre. Mentre Spinalbese ha occhi solo per la figlia, Belen pubblica un messaggio sulla forza di essere single e non accontentarsi. Ma sarà davvero così dato che il suo storico ex, Stefano De Martino, sembra non essere poi stato dimenticato, visti gli ultimi scatti insieme?!