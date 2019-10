Belen Rodriguez e il flirt con Andrea Damante

Belen Rodriguez è uno dei volti ormai noti della televisione italiana e al centro di numerosissimi “gossip“. La bella argentina che è tornata, da poco, insieme a Stefano De Martino, suo marito e padre del piccolo Santiago, ha sempre avuto al proprio fianco uomini belli, statuari e appartenenti al mondo dello spettacolo e sportivo.

Dal calciatore Marco Borriello a Fabrizio Corona, dal motociclista Andrea Iannone a Stefano De Martino, sono questi gli uomini che sono apparsi, negli anni, accanto a Belen. E se oggi la Rodriguez, appare felice accanto al marito Stefano De Martino, dopo una separazione durata poco tempo, in quel periodo appariva felice accanto ad Andrea Iannone.

Con Iannone lo scorso anno, ha vissuto una storia breve, ma che ha comunque fatto molto discutere ed è stata al centro di numerosissimi “gossip”. E oggi a distanza di un anno la storia torna nuovamente al centro del “gossip”, nonostante i diretti interessati abbiano intrapreso strade differenti. Come detto, Belen ha ritrovato la serenità accanto al marito Stefano, e Iannone appare felice accanto a Giulia De Lellis.

A lanciare la bomba di “gossip” è il settimanale “CHI“, diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato la notizia secondo la quale, lo scorso anno tra Belen Rodirguez e Andrea Damante ci sia stato un flirt, proprio mentre Belen era fidanzata con Iannone e Damante con Giulia De Lellis. Andrea Damante e Giulia si sono conosciuti nello studio di “Uomini e Donne” e nonostante la loro relazione abbia fatto sognare milioni di fan, da poco Giulia ha svelato che in realtà Andrea la tradiva.

Sul settimanale “CHI”, la notizia è la seguente: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (allora fidanzato con Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra la De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello“.

Insomma la notizia è clamorosa e se venisse confermata sarebbe una vera e propria bomba di gossip. Come se non bastasse, in molti insinuano che il legame esistente oggi tra Giulia e Iannone, non sia altro che una ripicca al tradimento subito all’epoca per conto dei propri partner. Non resta che attendere eventuali smentite o conferme da parte dei diretti interessati.