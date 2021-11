Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si stanno frequentando? Il gossip bomba

Apparentemente, Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin non c’entrano assolutamente nulla. Non solo per via dell’età molto diversa (la show-girl tra tre anni ne compirà quaranta, mentre Damiano ne ha appena ventuno) e delle professioni anch’esse molto distanti, ma anche – soprattutto – perché entrambi sono impegnati, almeno sulla carta.

Damiano David da ormai quattro anni è fidanzato con la modella e influencer Giorgia Soleri, e finora tra i due non c’è mai stata una crisi. Certo, qualora ci fosse, vista la riservatezza di entrambi, è da escludere che lo dicano. Chi invece sicuramente sta attraversando una crisi sentimentale è Belen Rodriguez, che da tempo non si mostra più assieme ad Antonino Spinalbese, suo fidanzato da due anni che a luglio l’ha resa mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez e Damiano David si starebbero frequentando: le voci

Nonostante gli indizi schiaccianti e la conferma del settimanale “Chi”, tuttavia, né Belen né Antonino hanno confermato la crisi (ma si parla anche di rottura definitiva). In tutto ciò, ci chiedamo, cosa c’entra Damiano dei Maneskin? A lanciare il sasso, senza però nascondere la mano, è stata la nota blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano.

La Marzano, infatti, poco fa ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram alcune segnalazioni riguardanti proprio il cantante e la showgirl argentina. Un utente, per esempio, ha scritto che un suo conoscente che sta partecipando a X Factor, gli ha riferito che nell’ambiente circola la voce che Belen starebbe frequentando Damiano, aggiungendo che nell’ambiente circola questa voce.

Deianira ha risposto al al gossip in maniera perentoria: “Belen e (Damiano, ndr) Maneskin impossibile. Lui è fidanzato”. Peccato che poi, nella storia seguente, è arrivata un’altra conferma delle voci che circolano. “Si dice da tempo” conferma un utente misterioso. “Lei tipo che due anni fa metteva i like a ogni sua foto e commentava sotto le foto di Damiano”. Per ora, però, si tratta appunto di semplici voci.