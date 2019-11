Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono rivisti in un noto ristorante

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno vissuto una storia d’amore durata poco più di un anno. La showgirl e conduttrice argentina più apprezzata della televisione italiana e il campione di motociclismo hanno dato vita ad una relazione nel periodo in cui Belen era separata da Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago.

Dopo la parentesi Iannone, la Rodriguez è tornata sui suoi passi e ha deciso di concedere una seconda opportunità al suo matrimonio con Stefano, dato che i due non si erano mai staccati del tutto e oggi appaiono più felici e innamorati che mai. Iannone invece dopo la Rodriguez ha intrapreso una relazione con l’influencer Giulia De Lellis, che procede a gonfie e vele.

Nelle ultime settimane il gossip è impazzato, con Belen che avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante mentre era fidanzata ancora con Iannone e lo stesso Damante era impegnato con la De Lellis. Tra quest’ultima e Belen non scorrerebbe buon sangue proprio a causa dei chiacchiericci che circolano e sui social le due si accuserebbero vicendevolmente.

Durante tutto questo calderone, casualmente a Milano, sembrerebbe che Belen e Andrea Iannone si siano incontrati. Secondo “Very Inutil People” l’incontro sarebbe avvenuto in un noto ristorante milanese, frequentato assiduamente da entrambi. Belen era a cena con il marito, i genitori e il resto della famiglia, Iannone in compagnia di alcuni amici, ma senza la De Lellis.

Come siano andate le cose resta un mistero, non si sa se i due si siano salutati o ignorati, se con qualche membro della famiglia Rodriguez, Iannone abbia fatto un cenno, o anche con loro i contatti si sono interrotti. Insomma non si sa bene cosa sia accaduto, dato che non si conoscono i rapporti attuali tra i due ex, fatto sta che l’incontro è stato assolutamente fortuito. Sta di fatto che frequentando lo stesso locale sarebbe potuto ampiamente capitare.