Belèn Rodriguez dedica parole dolci ai fratelli Cecilia e Jeremias: "Siete la mia forza"

Belèn Rodriguez ha voluto fare una bellissima dedica di affetto ai suoi fratelli Jeremias e Cecilia dopo che quest’ultima, nelle ultime ore ha riservato un pensiero speciale per la sorella maggiore. Sul suo profilo Instagram infatti la modella argentina ha voluto pubblicare una foto scattata a Natale insieme ai suoi due fratelli minori.

Come ben sappiamo infatti la stessa Belèn è sempre stata legata alla sua famiglia e, dopo la nascita del piccolo Santiago, la stessa ha voluto fortemente che i suoi lasciassero l’Argentina per stabilirsi definitivamente in Italia. “Siete la mia forza, ieri oggi e per sempre” ha infatti scritto Belèn sotto la bellissima immagine soprattutto perchè in questo momento non sembra passare un momento molto positivo.

Ecco perchè la stessa Rodriguez, poche ore più tardi e sempre sulle sue storie di Instagram, ha pubblicato l’immagine di un biglietto della fortuna con scritto “supererete le difficoltà con grande maestria” e il commento “facciamo che ci credo”. La modella dunque spera di vivere un 2019 all’insegna della fortuna ma soprattutto della serenità visti anche gli ultimi avvenimenti rigurdanti papà Gustavo.

Un po’ di fortuna anche in amore visto che il suo matrimonio con Stefano De Martino prima e il suo fidanzamento con Andrea Iannone dopo, sono naufragati drasticamente e in maniera molto veloce. Anche Alfonso Signorini, nei giorni scorsi, era apparso molto in pensiero per lei ma durante le feste natalizie sembrava che Belèn, con l’aiuto di tutta la sua famiglia, avesse tirato un sospiro di sollievo.

“Io ho solo bisogno di amore” ha infatti scritto la Rodriguez dopo una lunga riflessione da parte di un fan e non è detto che questo 2019 porti una ventata di felicità alla modella argentina soprattutto dopo le sue delusioni amorose. Ma Belèn preferisce spesso mostrare la sua allegria ai quasi 8 milioni di follower che la seguono costantemente piuttosto che rattristarli con le sue giornate no.