Belen Rodriguez dedica parole d’amore a Stefano De Martino

Belen Rodriguez, la nota showgirl e attuale conduttrice televisiva del programma di intrattenimento “Colorado“, è tornata a far parlare di sé per un post che ha condiviso sul suo profilo nel noto social network di condivisione di immagini Instagram, dove ha dedicato delle bellissime parole d’amore al marito Stefano De Martino.

Nonostante il lungo periodo della separazione – durante la quale la showgirl argentina ha avuto una storia d’amore con il campione di motociclismo Andrea Iannone – tra l’ex ballerino di “Amici” e la modella l’amore non è mai cessato, anzi si è rafforzato fino al punto che oggi la coppia non fa più mistero di essere ritornata insieme.

Belen Rodriguez e le parole d’amore per Stefano De Martino

In occasione delle recenti festività pasquali, la celebre coppia dello showbiz, accompagnata dal figlio Santiago, ha fatto una meravigliosa vacanza in Marocco, una fuga d’amore che sia Stefano che Belen hanno voluto in parte condividere con i numerosi fans che li seguono sui social. Tra queste immagini c’è anche quella che è stata scattata da Santiago e che ha infiammato i followers.

Nello scatto condiviso da Belù sui social, si vede la showgirl mentre guarda negli occhi Stefano, tenendo il suo viso tra le mani. Immagine che se da un lato lascia trapelare quanto romanticismo stiano vivendo i due, dall’altro ha entusiasmato chi da sempre ha tifato per un ritorno di coppia.

A corredo dello scatto Belen ha scelto delle parole bellissime: “Che tu rimanga per un po’ o meglio per sempre“, una dedica d’amore che fa seguito alle parole che De Martino aveva scritto qualche ora prima per l’amata compagna e per il figlio. Insomma, sembra che finalmente la Rodriguez sia tornata serena e felice accanto al marito Stefano De Martino; la coppia non ha mai divorziato, quindi aono ancora effettivamente e legalmente marito e moglie.