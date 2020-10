Belen Rodriguez: “Con Stefano dovevo provarci fino alla fine, ora ho trovato la pace"

Belen esce dalla bolla e racconta della sua relazione con Stefano a “Il Fatto Quotidiano”, dichiarando che ormai ha trovato la pace. Anche se la relazione con Stefano è stata piena di alti e bassi, la famosa showgirl afferma che ha dovuto riprovarci fino alla fine per capire i suoi sentimenti.

La Rodriguez si mostra come una persona che ha da sempre creduto nell’amore duraturo e, nonostante la relazione non abbia avuto un finale tra i migliori, ha dichiarato di stare bene con se stessa perché ci ha provato. Essendo una persona che mette tutta se stessa in ciò che fa, la showgirl ha detto che quando si riprova fino all’ultimo, anche se non si ottiene il risultato desiderato, alla fine si trova la pace.

Tra i suoi piani, oltre a quelli di continuare la sua carriera televisiva, c’è quello di spopolare sui social ancor di più di quanto lo stia già facendo, motivo per cui cura molto le sue pagine. Belen ha confessato anche che gran parte dei suoi guadagni viene dal mondo digitale, che sta ormai segnando l’inizio di un nuovo modo di generare denaro e fama.

Il mondo dei social è inevitabilmente pieno di critiche anche per l’amata showgirl, che non abbassa mai la testa e risponde sempre in modo educato e conciso, soprattutto per quanto riguarda le critiche verso la sua famiglia, definita come una sorta di clan. Per questo ha ribadito che la sua è semplicemente una famiglia con valori ed è un bell’esempio di cui va fiera.

Quando le vengono fatte domande riguardo i paparazzi risponde, senza però lamentarsi, che non le danno fastidio durante i momenti belli della sua vita, ma che sono molto pesanti da sopportare durante i momenti brutti come una separazione e, per motivi di lavoro, in qualche modo ci speculano sopra per creare audience; ma il sistema purtroppo è questo, funziona così.