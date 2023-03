Belen Rodriguez: "Ci vorrebbe una pausa dalla monogamia. Ho spezzato le ossa più volte a Stefano!”

Belen Rodriguez ha voluto tornare di nuovo a parlare del suo rapporto con Stefano De Martino, con dichiarazioni ai rilasciate in precedenza e che lasciano tutti a bocca aperta. La bellissima showgirl argentina, infatti, non nasconde particolari privati da una prospettiva inedita.

Ecco allora che durante lo spin off de “Le Iene” che Belen ha condotto per l’intera stagione, la Rodriguez si lascia andare a confessioni circa il padre di Santiago. La loro storia continua serenamente, così come sereno è il rapporto che De Martino ha instaurato con la Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto insieme a Spinalbese e per la quale l’ex ballerino di “Amici” è come uno zio.

Belen Rodriguez e il rapporto con Stefano De Martino

Non tardano, però, ad arrivare anche alcune frecciatine riferite ai loro trascorsi sentimentali. Quindi, davanti alle telecamere de “Le Iene Inside“, Belen è un fiume in piena e alla domanda di Nina Palmieri: “Tuo marito è birichino?” subito risponde: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!“.

La curiosità, quindi, ora passa a come possa gestire il carattere libertino di Stefano e allora la Rodriguez svela il suo metodo: “Non lo tengo a bada… Le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta”. Non sono mai stati resi noti i veri motivi delle loro separazioni in passato, anche se l’ombra di un tradimento è sempre stata presente.

Belen, comunque, non ha mai nascosto quanto abbia sofferto per le vicissitudini amorosore con De Martino: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”, questo ha dichiarato lo scorso gennaio al Corriere. “L’amore per me è quando riesci ad amare senza avere nulla in cambio”, spiega oggi a Le Iene. “Cosa ne penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.