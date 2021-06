Belén parla del suo allontanamento da Instagram: "Voglio tenermi un po’ di cose per me"

Nelle ultime settimane Belén Rodríguez ha deciso di allontanarsi da Instagram, facendo preoccupare i suoi fan ormai abituati ad avere degli aggiornamenti giornalieri da parte della conduttrice argentina. A spiegare i motivi dietro a questa decisione ci pensa direttamente Belén, che proprio in alcune storie pubblicate su Instagram ha voluto dire tutta la verità.

Partendo dall’inizio Belén, nel mese di febbraio, ha annunciato al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini di aspettare una bambina da Antonino Spinalbese che dovrebbe nascere in estate. La piccola, come svelato direttamente dalla Rodríguez, si chiamerà Luna Marie. A scegliere Luna sarebbe stato Santiago, mentre l’ex compagna di Stefano De Martino avrebbe voluto aggiungere un tocco leggermente più poetico mettendo il nome di Marie.

In seguito a questo annuncio la conduttrice di “Tú sí que vales” ha iniziato lentamente ad allontanarsi dai social, e soprattutto nell’ultimo periodo sembra meno intenzionata ad aggiornare i suoi contenuti. Proprio per calmare i suoi seguaci, che ne sono ben dieci milioni solamente su Instagram, Belén decide di fare chiarezza.

“Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente” risponde in questo modo a chi le sta chiedendo cosa stia succedendo: “Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. […] Sono un po’ gelosa della mia gravidanza […] Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita”.

Antonino Spinalbese invece è molto più attivo sul suo profilo Instagram, ove quasi tutti i giorni pubblica fotografie in solitaria oppure insieme a Belén mostrando alcuni piccoli particolari della loro vita di coppia.