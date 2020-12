Belen, infastidita dai paparazzi, chiede l’intervento dei carabinieri

Belen Rodriguez ci è ricascata. Già in passato la showgirl argentina aveva fatto discutere per il suo controverso rapporto con i pararazzi e, di riflesso, con i giornali scandalistici (fatta eccezione per quelli di Alfonso Signorini, suo grande amico, così come il giornalista di Chi e Giornalettismo Gabriele Parpiglia). Un rapporto contraverso perché, anche se probabilmente fa fatica ad accettarlo, Belen deve tantissima parte del suo successo al gossip – soprattutto sentimentale – che da sempre la riguarda.

Se infatti nel corso della sua carriera indubbiamente ha partecipato a parecchi programmi importanti – tra questi il più importante di tutti, il Festival di Sanremo – spesso si è insinuato che nello sceglierla gli autori avessero pensato anche alla sua enorme esposizione mediatica, che derivava appunto dalla chiacchieratissima vita sentimentale. A ciò si aggiunge che negli ultimi anni l’unica presenza in televisione è come co-conduttrice di “Tu si que vales“.

Belen Rodriguez si infuria e chiama i carabinieri

Belen Rodriguez negli scorsi giorni si trovava a Roma proprio per registrare alcune puntate extra di “Tu si que vales“. Accanto a lei, il giovanissimo fidanzato, l’hairstylist milanese Antonino Spinalbanese, che la showgirl argentina ha conosciuto la scorsa estate a Ibiza, dove ha trascorso le vacanze assieme agli amici, al figlio Santiago e al resto della sua famiglia.

Sui social e nelle rare apparizioni pubbliche, la coppia è apparsa sempre serena e affiatata, ma stando alle testimonianze dei fotografi che li hanno avvistati a Roma mentre erano al tavolino di un bar, tra i due c’era un po’ di maretta. Forse è proprio per questo motivo che, notati i paparazzi che la stavano fotografando, Belen ha letteralmente dato di matto.

Si è infatti alzata ed è corsa dietro a tre carabinieri che stavano passando da lì in quel momento. Li ha quindi fermati per chiedere loro di intervenire e tutelarla, ma le foto erano state già fatte e poiché non erano certo illegali sono rimaste nelle fotocamere e successivamente sono state pubblicate dal settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana.