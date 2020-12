Belen fa licenziare il fidanzato, poi fa fuori il manager e migliore amico: "Fa pulizia"

Nella vita di Belen Rodriguez qualcosa è cambiato e in questi giorni appare più evidente che mai. Per l’argentina il 2020, anno strano e a tratti terribile, ha costituito un vero e proprio spartiacque: prima, subito dopo il lockdown, si è chiuso definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino; poi è arrivato l’amore con Antonino Spinalbanese, attuale fidanzato, e – negli ultimissimi giorni – la clamorosa rottura con Mattia Ferrari, suo manager e migliore amico.

Negli ultimi mesi, Mattia Ferrari e Belen Rodriguez erano diventati inseparabili. Addirittura qualcuno i primi tempi pensava fossero fidanzati, visto che uscivano sempre insieme, in gruppo o da soli, e l’uomo spesso si occupava di accompagnare e andare a prendere il piccolo Santiago De Martino a scuola o all’accademia di danza. Una persona di assoluta fiducia, insomma. O almeno così era fino al mese scorso.

Belen Rodriguez rivoluziona la sua vita: via alcuni amici, tra cui il fedelissimo Matteo Ferrari

Negli ultimi giorni, infatti, si è venuto a sapere che Belen Rodriguez avrebbe chiuso ogni rapporto con Mattia Ferrari, sia personale che professionale. La show-girl argentina non ha dato alcuna spiegazione in merito, mentre il diretto interessato, raggiunto da Giornalettismo, si è limitato a una dichiarazione decisamente politically correct (e forse anche un po’ ipocrita).

“È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine” ha fatto sapere. Ma stando ai rumors, Ferrari non sarebbe l’unico amico con cui Belen avrebbe chiuso i rapporti. Anche per quanto riguarda il giovane fidanzato Antonino Spinalbanese (che ha circa dieci anni meno di lei), ci sono delle clamorose novità. A quanto pare, infatti, la soubrette ha fatto in modo che il ragazzo si licenziasse dal salone di bellezza dove fino a poco tempo fa lavorava come hair stylist.

Il motivo è semplice: una volta libero da impegni professionali, Spinalbanese non solo può dedicarsi completamente alla sua Belen, con cui la storia prosegue a gonfie vele, ma può anche coltivare il suo sogno di diventare fotografo e modello/influencer. Il primo passo? Realizzare degli splendidi shooting alla fidanzata e in alcuni casi posare con lei.