Belen e Stefano De Martino, possibile ritorno di fiamma: la coppia ci riprova

Belen Rodriguez, famosa showgirl argentina, continua a stare al centro del gossip per la sua turbolenta vita privata e sentimentale. Sebbene Belen abbia più volte espresso la sua intenzione di restare single, il web e i giornali di gossip, continuano ad attribuirle flirt e nuovi amori.

Fino a qualche tempo fa infatti si pensava ad un riavvicinamento tra lei e Fabrizio Corona, dopo la fine della sua relazione con Silvia Provvedi. I due infatti sono stati spesso paparazzati insieme, anche se entrambi hanno sempre smentito il fatto di essere tornati insieme. Adesso invece è uscito fuori un altro nome, ovvero quello di Stefano De Martino, suo ex marito e padre del piccolo Santiago.

A quanto pare Belen Rodriguez ha ritrovato con l’ex marito la complicità che avevano perso da tempo, alimentando le speranze dei fan della coppia. A diffondere l’indiscrezione è stato il settimanale “Chi”, la rivista diretta da Alfonso Signorini, all’interno del suo nuovo numero in edicola.

“Ritornare insieme? Al riguardo qualche pensierino l’hanno fatto Stefano De Martino e Belen Rodriguez… Per amore del figlio Santiago, ma non solo” – è stato scritto sull’ultimo numero di Chi. E ancora, sul giornale è possibile leggere: “I due si vedono e si rivedono. Lei è in pausa nella sua storia con il pilota di moto Andrea Iannone. Lui ha un rapporto un po’ on-off con la stilista Gilda Ambrosio. Chissà se resteranno solo amici”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati spesso insieme, sorridenti e complici. Tutto ciò lascia sperare ad un possibile e concreto riavvicinamento tra i due, avvalorato anche da un’altro particolare. I fan di Stefano De Martino hanno infatti notato che il ballerino ha smesso di mettere like alle foto di Gilda D’Ambrosio, e i più maliziosi hanno attribuito questo strano comportamento al ritorno di fiamma tra Stefano e Belen.Sarà veramente così? Il tempo darà le risposte.