Belen e Stefano De Martino, "Bebè in arrivo": il tenero annuncio della coppia

Ascolta questo articolo

Nella vita tutti noi attraversiamo momenti più o meno particolari della nostra vita. Ma a volte capita, magari raramente ma capita, che le cose girino nel verso giusto ed è quello che in questo periodo sta accadendo a Stefano De Martino, il quale di recente ha ripreso la sua storia con la showgirl Belen Rodriguez. Tra i due sembrava essere finita, anche perchè la Rodriguez aveva intrapreso una storia con Antonino Spinalbese, con il quale l’argentina ha avuto una figlia, Luna Mariè.

I due ormai vengono visti spessissimo insieme e questo sarebbe appunto un chiaro segnale che tra i due è ritornata la passione. Belen e Stefano sono stati visti sia insieme al parco assieme ai figli Santiago e Luna Marie, ma anche durante alcune feste. I due non hanno mai confermato il ritorno di fiamma, ma da quanto riportano i giornali di gossip nazionali ormai non ci sarebbero dubbi: la coppia è tornata insieme dopo un periodo turbolento. E ci sarebbero importanti novità in arrivo, vediamo di cosa si tratta.

Notizia bellissima

Come è noto Belen e Stefano De Martino si sono allontanati per un periodo di tempo abbastanza lungo, nel frattempo lei aveva intrapreso una storia con Antonino Spinalbese. Poi la rottura con quest’ultima e la passione ritornata con Stefano. Ma le notizie che circolano in queste ore fanno felici i fan.

Dobbiamo precisare, questo per dovere di informazione, che quello di cui vi stiamo per parlare non ha nulla di confermato e soltanto la coppia potrebbe rispondere affermativamente o negativamente al gossip che sta circolando in questi giorni in maniera sempre più insistente. Santiago Luna Marì presto potrebbero non essere soli.

Secondo i soliti bene informati la showgiril sarebbe nuovamente incinta e a breve potrebbe anche mostrare nuovamente il pancione. Il padre del bimbo sarebbe appunto lo stesso Stefano. Vedremo se la notizia corrisponda a verità, anche perchè i due non hanno mai nascosto di voler allargare la propria famiglia.