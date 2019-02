Belen e Stefano De Martino aspettano un altro bambino: la frase di Alfonso Signorini che lo lascia intendere

Durante la diretta di domenica scorsa del programma Domenica In, Alfonso Signorini non ha perso occasione per dire la sua sulla storia e la presunta riconciliazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, approfittando dell’intervista che Mara Venier ha fatto al ballerino campano. Molto vicino ai due ragazzi, il direttore di Chi si è lasciato sfuggire una frase alquanto ambigua, che molti in realtà hanno interpretato come un vero e proprio scoop.

Durante il collegamento video dal proprio ufficio, Signorini ha, infatti, dichiarato la propria opinione personale sulla celebre (ex) coppia. “Stefano e Belen sono un po’ come Al Bano e Romina Power, come Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, coppie a cui noi siamo molto affezionati” – ha affermato, aggiungendo, poi: “Loro due si vogliono bene da morire e hanno fatto insieme una cosa meravigliosa come Santiago. Certo, hanno caratteri molto diversi: Belen è un po’ sentimentalmente instabile, incapace di costruire rapporti a lungo termine; Stefano, invece, venendo dal sud, è un uomo a cui piace molto costruire una famiglia. Ma queste due personalità sono perfette l’una per l’altro!”

Fin qui davvero niente di strano, se non fosse per la frase che il direttore di Chi ha poi utilizzato sul finire del video: “Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine“. Molti fan hanno immediatamente interpretato tale augurio come un vero e prorio scoop, collegandolo all’assenza della showgirl argentina dal programma Sanremo Young dovuta, secondo la versione ufficiale, ad una influenza di stagione.

Conoscendo Signorini, che già in altre occasioni ha lanciato simili indiscrezioni con mezze frasi tipo quella utilizzata in questo caso, sono davvero in tanti a pensare che dietro l’assenza di Belen ci sia realmente dell’altro e a considerare davvero strana (e piuttosto ambigua) la frase usata dal direttore di Chi per salutare e chiudere il proprio video.

Che Belen e De Martino stiano per dare un fratellino o una sorellina a Santiago? Solo il tempo potrà darcene conferma!