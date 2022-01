Belen e Spinalbese al capolinea: lui non si rassegna e ogni giorno fa di tutto per riconquistarla

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è ormai giunta al capolinea. La coppia, dopo la nascita della piccola Luna Marì, avvenuta pochi mesi fa, è entrata in una profonda crisi dalla quale non ne è più uscita. Le voci di gossip si sono rincorse nelle ultime settimane, anche se i diretti interessati non sono mai intervenuti nella faccenda, né confermandola né smentendola.

Gli indizi social e non portano in un’unica direzione e ormai non ci sono più dubbi. La modella argentina è reduce da una vacanza in Uruguay con l’amica Patrizia Griffini, per rimettere a posto le idee. Quando si tratta di Belen il gossip si spreca, e anche in questo caso è accaduto. Si è vociferato che l’Uruguay fosse solo il preludio per un flirt con il calciatore Ezequiel Lavezzi.

Si è parlato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, solo perché i due hanno trascorso insieme le vacanze natalizie e lui è andato a prenderla in aeroporto al ritorno dall’Uruguay. E in tutto ciò che fine avrebbe fatto Spinalbese? Secondo i bene informati non si rassegnerebbe a perdere la Rodriguez, pertanto ogni giorno la inonderebbe di messaggi e dediche.

A porre fine alla storia è stata dunque la modella argentina. A riportare la notizia è il magazine Diva e Donna. Il giovane non rinuncerebbe alla sua famiglia, difatti apparirebbe ancora molto innamorato di Belen. Dunque, Spinalbese sarebbe più intenzionato che mai a riconquistare la Rodriguez. Sicuramente, complice la piccola, Antonino starebbe facendo tutto ciò che è in suo potere per ottenere una seconda possibilità.

I motivi dietro la rottura sono ignoti. Si è parlato di un tradimento ai danni della showgirl, ma nulla che possa essere confermato da prove. L’unica certezza è che i due non stanno più insieme. Adesso si parla di un riavvicinamento da parte di Antonino, anche se non si conosce la reazione di Belen. La coppia ha una differenza d’età di circa 10 anni. Dopo pochi mesi insieme hanno avuto la loro bimba.