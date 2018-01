Belen e la chirurgia estetica, gli amici: "Stai esagerando"

Belen Rodriguez, bella e popolare showgirl argentina, continua a stare sempre al centro dell’attenzione mediatica, creando continuamente gossip e pettegolezzi intorno a lei. Secondo quanto riportano le ultime gossip news, la bella Belen starebbe esagerando con la chirurgia estetica.

Secondo quanto riportato sul nuovo numero del settimanale “Novella 2000”, Belen ha cambiato chirurgo estetico, affidandosi ad un medico veneto della quale sembra fidarsi cecamente. Quindi la Rodriguez si starebbe sottoponendo a nuovi ritocchini estetici, creando non poca preoccupazione tra i familiari e gli amici della showgirl argentina.

Secondo quanto riporta l’articolo su “Novella 2000”, gli amici di Belen, le avrebbero più volte consigliato di smetterla con gli interventi, perchè non ne ha assolutamente bisogno, e che dovrebbe iniziare a prendere la vita così come viene, in maniera decisamente più serena, nonostante il passare del tempo. Gli amici più stretti di Belen le hanno inoltre più volte fatto notare che le sue labbra si stanno gonfiando un po’ troppo, e che non è il caso di ritoccarle ancora.

In fondo Belen è ancora molto giovane e non avrebbe di certo bisogno di ulteriori interventi estetici, e proprio lei, qualche tempo fa aveva dichiarato dio volerla smettere con i ritocchi estetici, perchè era finalmente riuscita a superare tutte le sue insicurezze di un tempo. Si era dichiarata molto più forte rispetto agli inizi della sua carriera, con molte consapevolezze in più per quanto riguarda il suo aspetto e la sua personalità.

Inoltre, soltanto poco tempo fa la Rodriguez si è sottoposta ad un intervento per rifare il decolletè , e ha ammesso di aver fatto qualche punturina al viso per conferirle maggiore freschezza e giovinezza. Belen, inoltre ha sempre negato l’intervento al lato B, che molti hanno insinuato, precisando che la tonicità del suo lato B è tutto frutto del costante impegno che mette ogni giorno in palestra, all’interno della quale trascorre molte ore.

“Io mi curo molto, sono fissata” – ha dichiarato la modella argentina. Al momento Belen Rodriguez non ha risposto ai pettegolezzi su di lei e sul suo aspetto fisico.