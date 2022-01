Belen e De Martino pizzicati insieme, feeling alle stelle: il gossip impazza

Per Belen Rodriguez l’ultimo anno è stata davvero molto intenso. La showgirl argentina è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, ma ha anche archiviato la storia con il papà della piccola, Antonino Spinalbese. Oggi dunque Belen è single. Una rottura che non è mai stata ufficializzata, ma sulla quale non ci sono dubbi. Gli indizi social e non parlano chiaro.

La Rodriguez si è concessa una vacanza in Uruguay, con la sua amica Patrizia Griffini, per rimettere a posto le idee. E quando è tornata a Milano chi c’era in aeroporto? Il suo ex marito Stefano De Martino. Belen e Stefano, genitori del piccolo Santiago, dopo una prima rottura hanno provato a rimettere insieme i cocci del loro amore, ma anche la seconda volta è andata male.

Nell’estate del 2020 la storia tenne banco, con uno scoop mai confermato e che vedrebbe il matrimonio al capolinea perché Stefano avrebbe tradito la Rodriguez con Alessia Marcuzzi. Adesso però i due sembrano aver recuperato il feeling di un tempo. A divulgare le foto è stato il portale Whoopsee, che ha paparazzato la showgirl e De Martino all’eroporto di Malpensa.

Tra Stefano e Belen i rapporti sono più che buoni, altrimenti non sarebbe andato di certo lui a riprenderla al ritorno dal viaggio. Ma non è finita qui. Come suggerito dal magazine Chi, i due ex coniugi hanno trascorso insieme anche le vacanze di Natale. Gli scatti pubblicati da Whoopsee fanno sognare i fan della coppia, che li vorrebbe di nuovo insieme. Sicuramente i due si frequentano per il bene di Santiago, e se non fosse solo questo il motivo?

Non è nemmeno da escludere che Stefano e Belen funzionino più come amici che come coppia e la serenità ritrovata verte proprio in tale direzione. Insomma, qualche indizio qua e là inizia a serpeggiare. Natale prima e aeroporto poi non sono da trascurare e dunque, non resta che monitorare la situazione e attendere eventuali nuovi sviluppi.