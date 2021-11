Belen e Antonino, storia al capolinea: retroscena su una forte litigata a Parigi

Belen Rodriguez è nuovamente finita al centro della cronaca rosa. Dopo l’annuncio della seconda gravidanza e la nascita della piccola Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese, proprio tra i due le cose sembrano non andare. In realtà, la notizia di una crisi tra la showgirl argentina e il giovane hair stylist, circola già da qualche settimana ed è apparsa come un fulmine a ciel sereno.

Al giorno d’oggi i social sono indice di informazione, difatti, soprattutto per chi è molto attivo, se poi assume un atteggiamento anomalo viene subito notato. Antonino e Belen sono sempre apparsi insieme, salvo poi cadere in un gioco fatto di ambiguità, proprio sui social. Subito è stata notata la cosa e da quel momento, i due sono stati tenuti sotto controllo. Né Belen né Antonino sono mai intervenuti, anche se dei post hanno in qualche modo raccontato la situazione.

Inizialmente sembrava che fosse davvero finita, mentre in un secondo momento si è avuta la percezione che tutto andasse bene. La coppia è volata a Parigi per un weekend romantico, ma proprio nella capitale francese qualcosa sembra essere andato storto. A parlarne è stato il magazine Oggi, dalle cui pagine si apprendono i retroscena proprio sui giorni trascorsi a Parigi.

In quei momenti, Spinalbese postò una frase sibillina: “Lezione di vita“. In molti l’hanno percepita come un ritorno di fiamma, ma, come svela il settimanale Oggi, sembrerebbe riferirsi a tutt’altro. “La ‘lezione di vita’ a cui Spinalbese faceva riferimento sui social, più che un ritorno all’armonia sembra l’indicazione di una bella litigata. E la sensazione che la storia tra i due sia davvero giunta al capolinea è sempre più netta“, queste le parole che si leggono sulla rivista.

A corroborare tale tesi, è stata l’assenza di Antonino alla festa di compleanno di Gustavo Rodriguez, papà di Belen. Tutti hanno partecipato (a eccezione di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che erano fuori Milano) e l’unico assente ingiustificato è stato proprio Spinalbese. Insomma a Parigi sembra essere accaduto qualcosa di davvero importante. La tempesta è bella forte e chissà se i diretti interessati decideranno di intervenire e chiarire una volta per tutte.