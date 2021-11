Belen e Antonino ai ferri corti: tutta colpa di un tradimento

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tira aria di maretta. I rumors attorno alla showgirl argentina e l’hair stylist, serpeggiano da qualche settimana. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, avvenuta soli 4 mesi fa, tra Belen e Antonino le cose sembrano essere cambiate. L’amore tra i due è stato travolgente, tanto che, dopo soli pochi mesi insieme, hanno deciso di avere un bambino.

La notizia della crisi tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno. I diretti interessati non sono mai intervenuti nella vicenda che li vede coinvolti, né confermandola ma nemmeno smentendola. Gli indizi sono però inequivocabili, con la coppia che non appare più insieme sui social da tempo, frasi sibilline vengono postate e ognuno si immortala in posti diversi dall’altro.

Nelle ultime settimane è spuntato un gossip che vedeva la Rodriguez coinvolta. Si è parlato di un presunto flirt clandestino con Damiano dei Maneskin. Flirt prontamente smentito. Una domanda senza risposta però resta: per quale motivo Belen e Spinalbese sono in crisi? A dare una risposta ci ha pensato il magazine Di Più Tv, che riporta una notizia davvero clamorosa: alla base della crisi ci sarebbe un presunto tradimento.

Sembrerebbe che Antonino si sia invaghito di una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo e questo, avrebbe portato la showgirl argentina ad allontanarsi dal suo compagno. Nelle scorse settimane, Spinalbese è stato vittima di un incidente e come assicurano i beninformati, sarebbe tutta colpa di un forte stress che il ragazzo vive da settimane, ormai.

Nemmeno quando è accaduto il fattaccio, Belen è intervenuta, segno questo che la crisi è profonda. Nulla più è trapelato circa la fantomatica ragazza in questione, per cui la sua ipotetica identità resta un mistero. In molti sono pronti a giurare addirittura che Antonino abbia lasciato la casa milanese di Belen. La 37enne è sicuramente sfortunata in amore.

Dopo il naufragio definitivo del matrimonio con Stefano De Martino, dal quale ha avuto il piccolo Santiago, sembrava che con il giovane 26enne le cose andassero bene e invece, anche con Spinalbese qualcosa si è rotto. La distanza tra i due sembra essere incolmabile e al momento, nessun segnale di riavvicinamento è arrivato.