Belen-De Martino, l’attrice Ilenia Lazzarin commenta un post e piovono critiche

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati e, ormai, è assodato. La loro separazione sta facendo discutere tantissimo ed è sicuramente uno dei gossip maggiormente chiacchierati dell’estate, non solo da parte delle varie riviste di spettacolo, ma anche da fan della coppia e personaggi noti che commentano. Uno dei personaggi noti che ha voluto dare la propria opinione è l’attrice Ilenia Lazzarin: ecco le sue parole.

I due ormai, non fanno coppia fissa da parecchio tempo e le loro vacanze le trascorrono da separati alimentando sempre di più i rumors di questa bollente estate. I fan non pensano possano tornare insieme e cercando di capire quello che accade tramite i vari post di Instagram di entrambi. Proprio su questo social, è nata una nuova polemica che ha come protagonista Ilenia Lazzarin.

Una attrice, nota per il ruolo di Viola nella soap opera “Un posto al sole” che va in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì intorno alle 20.40 circa. L’attrice ha commentato una foto di Belen accennando al suo ex marito, scrivendo: “De Martino è un folle”. Un commento per il quale si è attirata tantissime critiche da parte dei followers della coppia.

Ilenia Lazzarin faceva semplicemente i complimenti a Belen e alla sua bellezza, ma il popolo della rete l’ha sommersa di critiche. L’attrice ha risposto a tutto ciò in una intervita a Super Guida Tv, ammettendo che voleva semplicemente complimentarsi con Belen e non aveva nessuna intenzione di offendere Stefano, come molti hanno pensato.

La stessa Lazzarin risponde in questo modo alle critiche: “Mai messo bocca sulla loro relazione. Si è creato un putiferio inutilmente. Volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza. Mai messo bocca sulla loro relazione. Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica. Io non mi sono permessa di mettere bocca sulla loro relazione.“

Infine, ammette di aver conosciuto entrambi: De Martino in occasione del programma “Made in Sud”, mentre Belen a una festa. Afferma anche di appoggiare la decisione di Belen dal momento che, a suo dire, una donna pondera molto bene la sua decisione quando decide di chiudere una storia.