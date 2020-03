Belen critica Barbara D’Urso: "Conduce programmi circensi"

E’ risaputo che tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso non ci siano mai stati rapporti di grande amicizia e si sono lanciate molte frecciatine. Tra le due non c’è mai stata simpatia e la riprova più evidente si ritrova nelle recenti dichiarazioni della moglie di Stefano De Martino che non ha usato mezzi termini.

La Rodriguez ha avuto modo di dare il proprio parere riguardo alla presentatrice napoletana, nel corso di una diretta Instagram con i propri fan che le hanno posto degli interrogativi. In particolare hanno posto una domanda incentrata sulla bellezza e sul suo valore nel mondo della televisione.

Le frecciatine tra le due presentatrici

Belen ha risposto dicendo che questo aspetto non dovrebbe essere di così grande centralità, come confermano queste dichiarazioni: “Diciamo che è spettacolo, quindi anche la non bellezza potrebbe fare spettacolo”. La modella, per spiegare cosa volesse dire in termini precisi, ha preso come esempio i programmi di Barbara D’Urso, nei confronti della quale ha mosso delle evidenti critiche che non lasciano alcun dubbio.

Queste sono le parole al riguardo di Belen Rodriguez che ha affermato: “Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara D’Urso ad esempio, che sono un po’ circensi come tipologia”. La sorella di Cecilia Rodriguez ha ricordato anche gli ospiti che prendono parte alle trasmissioni della conduttrice: “Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturbato dalla chirurgia plastica, tutte cose circensi, goliardiche”.

Dopo aver fatto questo esempio, ha concluso dicendo che anche la non bellezza è capace di fare spettacolo. In precedenza Barbara D’Urso e Belen Rodriguez si sono divertite a mandare delle reciproche frecciatine. In particolare la presentatrice di “Pomeriggio cinque” nel corso di una diretta, ricordando il successo degli ascolti, vantava tale traguardo parlando in questo modo: “Io faccio il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez”.