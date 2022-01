Belen confessa sui tradimenti ricevuti: "Corna? Le avrò sicuramente, dalle corna non si salva nessuno"

Una notizia che in effetti ha sorpreso tutti; sono in molti infatti a chiedersi come può una donna bellissima, caparbia, ricca e solare come Belen Rodriguez dover affrontare il delicato quanto antipatico argomento dei tradimenti ricevuti. Ebbene si, pare che anche la bellissima show girl argentina abbia dovuto fare i conti con le corna.

In una delle tante storie su Instagram, si vede la ragazza concedersi una viaggio per staccare la spina, insieme alla sua inseparabile amica Patrizia Griffi, per tutti ‘La Pettinose’. Le due amiche hanno infatti preso un volo il 2 gennaio per Madrid, per poi decollare di nuovo alla volta dell’Uruguay; i figli di Belen sono con i rispettivi padri, Luna Marie è con Antonino Spinalbese, mentre Santiago è con Stefano De Martino.

Belen: “Corna? Le avrò sicuramente”

Tra le storie fatte dalla Pettinose, ce ne sono alcune che hanno destato la curiosità dei fan, soprattutto quando si è toccato un argomento molto caldo, sempre in voga e mai scontato, la questione corna. La Griffi infatti esclama: “Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!“, e Belen, di tutta risposta, aggiunge “Le corna sono solo due?”, Patrizia a quel punto chiede il motivo di tale domanda e Belen aggiunge: “Perché penso di averle“.

Un’affermazione di certo non data a cuor leggero, tanto che la stessa Belen aggiunge ancora: “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno“. In molti si sono chiesti se quanto affermato dalla donna corrisponda a una realtà verificata oppure è solo un semplice sentore della showgirl.

Tutti coloro che conosco la Rodriguez, sanno bene che non è di molte parole, ma quelle poche che dice tendono sempre ad essere ben ponderato. A questo punto la domanda da parte dei fan è stato d’obbligo, a chi si riferisce nello specifico Belen? Forse proprio alla sua ultima fiamma, Antonino Spinalbese, oppure al suo penultimo amore, Stefano De Martino? Proprio su quest’ultimo le pagine di cronaca rosa hanno riportato più episodi di un ipotetico tradimento cion Alessia Marcuzzi, ma in seguito la cosa fu smentita dai diretti interessati. I fan credono poco che le corna menzionate da Belen siano da ascriverle ai tempi di Iannone, Corona o Borriello, ma mai dire mai. Forse la verità non verrà mai svelata, magari in futuro chissà.